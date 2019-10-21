GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Çin`den ABD`ye yaptırım talebi

21.10.2019 18:21

Son güncelleme : 21.10.2019 18:28
Dünya Ticaret Örgütü Çin`in, ABD`nin 2012 yılında Çin`den gelen güneş panelleri, çelik silindirler, rüzgar kuleleri ve alüminyum ekstrüzyon teçhizatlarına yönelik ek gümrük vergilerinin kaldırılmasına ilişkin Dünya Ticaret Örgütü kararına uymadığı gerekçesiyle, ABD`ye 2.4 milyar dolar misilleme yaptırım uygulanmasını talep ettiğini duyurdu.



DHA

Pekin'in Dünya Ticaret Örgütü'ne (WTO) yaptığı söz konusu başvuruda şu değerlendirme yer aldı:

"ABD'nin WTO Anlaşmazlıklar Çözümü Organı (Dispute Settlement Body/DBS) kararlarına uymamaya devam etmesine karşılık, Çin DSB'den 2.4 milyar dolar değerindeki taviz ve zorunlulukların kaldırılmasını talep ediyor."

WTO, Temmuz ayında ABD'nin eski başkanı Barack Obama döneminde varılan bazı kararlara uymadığını duyurmuş ve Çin'e misilleme yaptırım uygulama kapısı açmıştı.




BIST USD EURO ALTIN
18:0597.324
Değişim :  -1,11% |  -1.091,34
Açılış :  98.526  
Önceki Kapanış :  98.415  
En Yüksek
98.526 En Düşük
97.172
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru