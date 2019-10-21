Dünya Ticaret Örgütü Çin`in, ABD`nin 2012 yılında Çin`den gelen güneş panelleri, çelik silindirler, rüzgar kuleleri ve alüminyum ekstrüzyon teçhizatlarına yönelik ek gümrük vergilerinin kaldırılmasına ilişkin Dünya Ticaret Örgütü kararına uymadığı gerekçesiyle, ABD`ye 2.4 milyar dolar misilleme yaptırım uygulanmasını talep ettiğini duyurdu.
Çin`den ABD`ye yaptırım talebi
21.10.2019 18:21
Son güncelleme : 21.10.2019 18:28
DHA
Pekin'in Dünya Ticaret Örgütü'ne (WTO) yaptığı söz konusu başvuruda şu değerlendirme yer aldı:
"ABD'nin WTO Anlaşmazlıklar Çözümü Organı (Dispute Settlement Body/DBS) kararlarına uymamaya devam etmesine karşılık, Çin DSB'den 2.4 milyar dolar
değerindeki taviz ve zorunlulukların kaldırılmasını talep ediyor."
WTO, Temmuz ayında ABD'nin eski başkanı Barack Obama döneminde varılan bazı kararlara uymadığını duyurmuş ve Çin'e misilleme yaptırım uygulama kapısı açmıştı.
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