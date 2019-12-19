Çin Maliye Bakanlığı, ABD`den ithal altı farklı ürüne yönelik yeni gümrük vergisi muafiyetleri açıkladı.
Çin`den altı ABD ürününe vergi muafiyeti
19.12.2019 12:49
Son güncelleme : 19.12.2019 12:52
DHA
Bakanlığın açıklamasına göre bu gümrük vergisi muafiyetleri 26 Aralık 2019'dan 25 Aralık 2020'ye kadar yürürlükte olacak. Bakanlık bu ürünleri neden seçtiğini veya bu malların ithalatının yaklaşık değerini belirtmedi.
Açıklamada, "Tarife muafiyeti başvuruları gözden geçirilmeye devam edilecek ve ticaret savaşı tarifelerinin ikinci grubundan muafiyetler listesi daha sonra açıklanacak" denildi.
Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng yaptığı açıklamada ABD ile Çin'in üzerinde uzlaştıkları faz bir ticaret anlaşmasının içeriğinin anlaşma imzalandıktan sonra açıklanacağını belirtti.
ABD ile Çin arasında varılan faz bir ticaret anlaşmasının, Çin'in ABD'den tarımsal ürün ve diğer malların alımını artırması ve ABD'nin Çin mallarına tarifeleri düşürmesi bekleniyor.
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