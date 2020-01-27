Çin Maliye Bakanlığı (MOF), yeni korona virüsü (2019-nCoV) durdurmak için toplam 11.21 milyar yuan (yaklaşık 1.63 milyar ABD doları) ayırdığını duyurdu.
Çin`den dev bütçe! Dudak uçuklattı
27.01.2020 15:02
Son güncelleme : 27.01.2020 15:03
FOREKS
Çin Maliye Bakanlığı (MOF), yeni korona virüsü (2019-nCoV) durdurmak için toplam 11.21 milyar yuan (yaklaşık 1.63 milyar ABD doları) ayırdığını duyurdu. Tahsis edilen fonlar, MOF çevrimiçi bir bildiride, tıbbi cihazların ve salgın kontrol malzemelerinin tıbbi tedavisi ve tedariki için kullanıldığını söyledi. Yetkililer, Çin’in salgın önleme ve kontrolü için yeterli fon desteği sağlama çabalarını hızlandıracağını da sözlerine ekledi.
Kızılhaç da yardım topluyor
Öte yandan Çin Kızılhaç Derneği, Çin’de yayılan yeni korona virüsü salgınıyla mücadele etmek için toplam 366 milyon yuan değerinde ayni ve nakdi bağış toplandığını açıkladı. Derneğe yapılan bağışlar arasında 345 milyon yuan tutarında nakdi bağışın yanı sıra, 20 milyon 707 bin yuan değerinde ilaç ve tıbbi malzeme bulunduğu aktarıldı.
Toplanan bağışların, tıbbi donanım ve malzeme alımı ile Wuhan’daki yeni hastanelerin inşasının yanı sıra salgını önleme konusundaki diğer çalışmalarda kullanılacağı bildirildi.
Çin Kızılhaç Derneği, ayrıca Çin dışından bağışlar için de özel bir hattın hizmete girdiğini duyurdu.
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|963
|988
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|494
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|18,26
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