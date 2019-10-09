Çin Merkez Bankası, finansal kurumların kısa vadeli fon ihtiyacını karşılamak için sabit borç verme tesisi aracılığıyla eylül ayında 61,1 milyar yuan (8,5 milyar dolar) likidite enjekte ettiğini açıkladı.
Çin`den finansal kurumlara destek
09.10.2019 11:48
Son güncelleme : 09.10.2019 11:55
Çin Merkez Bankası
dün yaptığı açıklamada, genellikle altyapı projelerini desteklemek için kullandığı finansal enstrümanlar aracılığıyla eylül ayında üç devlet bankasına net 24,6 milyar yuan
borç verdiğini söyledi.
Merkez bankası, orta vadeli borç verme tesisi aracılığıyla geçen ay bankacılık
sistemine 200 milyar yuan
tutarında nakit para
enjekte ederken, parasal aracın faiz
oranlarını değiştirmedi.
Banka ağustos ayında borç verme ve orta vadeli borç verme tesisi aracılığıyla sırasıyla 22,4 milyar ve 550 milyar yuan
enjekte etmişti.
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