Çin`in Hong Kong`dan net altın ithalatı azaldı

BIST En Aktif Hisseler
|INTEM
|8,85
|11.658.504
|% 19,92
|MTRYO
|2,69
|2.813.637
|% 14,96
|OLMIP
|7,60
|11.059.902
|% 12,59
|FRIGO
|11,16
|348.978
|% 9,95
|EMNIS
|1,47
|90.742
|% 9,70
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,3714
|7,4083
|% -0,17
|Frank
|5,7374
|5,7719
|% 0,06
|Riyal
|1,5268
|1,5344
|% 0,05
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.458
|1.458
|2,95
|Altın Gr.
|269
|269
|0,89
|Cumhuriyet
|1.789
|1.816
|3,00
|Tam
|1.780
|1.824
|0,54
|Yarım
|860
|882
|0,26
|Çeyrek
|431
|441
|0,13
|Gümüş.Ons
|16,93
|16,95
|0,03
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|0,01
|B. Petrol
|62,76
|62,76
|0,14
Seans Raporu
- 14:59XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -321, 56 kaybederek (% -0.25 ) 129, 405
- 14:59XU100 Endeks 105, 117 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 25 altında . İşlem hacmi 5, 645.00 milyon TL de
- 14:59AGHOL Yüzde -5.03 oranında düşüşle 15.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 770, 044 adet işlem
- 14:58DOBUR Yüzde -3.32 oranında düşüşle 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 301, 641 adet işlem
- 14:55TSGYO Yüzde -4.50 oranında düşüşle 1.06 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 437, 110 adet işlem