Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı`nın açıkladığı küresel kripto para projeleri sıralamasında EOS zirvedeki yerini korurken, Bitcoin de 11`inci sırada yer aldı.
Çin`in kripto para sıralamasında Bitcoin 11`inci sırada
01.11.2019 14:09
Son güncelleme : 01.11.2019 14:09
DHA
Bakanlığa bağlı olarak hizmet veren Çin Bilgi Endüstrisi Kalkınma Merkezi'nin (CCID) yayınladığı ve 35 kripto para
birimi projesinin listelendiği Küresel Kamu Blockchain Teknolojileri Değerlendirme Endeksi'nde söz konusu projeler, temel teknoloji, uygulanabilirlik ve yaratıcılık alanlarında sıralanıyor.
Endeks, ilk kez 2018'in Mayıs ayında yayınlanmıştı.
CCID'den açıklanan son sıralamada, kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli birimi Bitcoin'in bir önceki sıralamaya göre değişmeyerek 11'inci sırada kaldığı görülürken, EOS birinci sıradaki yerini korudu. Bir önceki sıralamada ikinci sırada listelenen Ethereum'un yerini TRON alırken, Bitcoin Cash ise dört sıra düşerek 30'uncu sıraya yerleşti.
13:5497.955
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -513,09
|Açılış
|: 98.690
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|Önceki Kapanış
|: 98.469
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98.814
En Düşük
97.745
13:545,7305
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0178
|Açılış
|: 5,7240
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|Önceki Kapanış
|: 5,7170
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5,7400
En Düşük
5,7062
13:546,3904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0145
|Açılış
|: 6,3700
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|Önceki Kapanış
|: 6,3650
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6,4046
En Düşük
6,3646
13:54278,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,49
|Açılış
|: 278,41
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|Önceki Kapanış
|: 277,92
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279,36
En Düşük
277,17
BIST En Aktif Hisseler
|KLMSN
|14,82
|39.852.012
|% 12,96
|
|ACSEL
|4,87
|12.664.008
|% 9,93
|
|ATEKS
|11,32
|1.048.685
|% 9,90
|
|BERA
|3,07
|43.004.418
|% 9,64
|
|ANELE
|2,17
|8.429.486
|% 8,50
|
|METRO
|2,32
|33.896.977
|% -20,00
|
|QNBFL
|28,98
|53.302
|% -12,71
|
|BOYP
|14,62
|1.167.866
|% -8,51
|
|DOKTA
|43,90
|17.679.905
|% -7,27
|
|EGCYO
|0,13
|84
|% -7,14
|
|THYAO
|11,54
|339.905.735
|% -0,86
|
|FENER
|16,48
|185.640.289
|% 3,65
|
|EREGL
|6,54
|179.700.750
|% 0,00
|
|GARAN
|9,21
|136.894.806
|% 0,11
|
|TTKOM
|5,87
|135.570.448
|% 1,03
|
|IHLAS
|0,61
|48.745.704
|% 5,17
|
|ISFIN
|2,45
|130.840.975
|% -3,16
|
|MEPET
|1,86
|72.821.405
|% 1,64
|
|THYAO
|11,54
|339.905.735
|% -0,86
|
|EREGL
|6,54
|179.700.750
|% 0,00
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3999
|7,4370
|% 0,36
|
|Frank
|5,7825
|5,8173
|% 0,23
|
|Riyal
|1,5239
|1,5316
|% 0,31
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.511
|1.511
|-2,48
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|Altın Gr.
|278
|278
|0,46
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|Cumhuriyet
|1.848
|1.876
|5,00
|
|Tam
|1.836
|1.882
|1,91
|
|Yarım
|887
|910
|0,93
|
|Çeyrek
|445
|455
|0,46
|
|Gümüş.Ons
|18,07
|18,09
|-0,02
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|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|0,00
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|B. Petrol
|59,73
|59,73
|0,11
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