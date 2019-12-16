Çin Merkez Bankası`nın net döviz satışı 1,18 milyar yuan oldu.
Çin`in net döviz satışı 1,18 milyar yuan oldu
16.12.2019 13:09
Son güncelleme : 16.12.2019 13:09
Çin Merkez Bankası'nın kasım ayında net döviz satışı ekim ayındaki 598 milyon yuandan 1,18 milyar yuan seviyesine yükseldi.
Kasım sonu itibarıyla Çin Merkez Bankası'nın döviz alım pozisyonu 21 milyar 233 milyon yuan seviyesinde gerçekleşti.
12:53110.352
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -124,56
|Açılış
|: 110.674
|
|Önceki Kapanış
|: 110.477
|
111.073
En Düşük
110.234
12:535,8449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0321
|Açılış
|: 5,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8090
|
5,8521
En Düşük
5,8018
12:536,5097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0460
|Açılış
|: 6,4980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4550
|
6,5227
En Düşük
6,4603
12:53277,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 1,87
|Açılış
|: 277,70
|
|Önceki Kapanış
|: 275,98
|
277,99
En Düşük
275,22
BIST En Aktif Hisseler
|ADNAC
|2,60
|68.261.043
|% 19,82
|
|GUSGR
|2,40
|222.877.442
|% 18,23
|
|ADANA
|8,64
|8.420.583
|% 15,66
|
|BOLUC
|4,54
|34.850.463
|% 15,23
|
|NIBAS
|7,13
|1.291
|% 15,00
|
|OYLUM
|4,92
|3.414.041
|% -4,65
|
|SNKRN
|2,88
|2.101.552
|% -4,64
|
|BJKAS
|2,77
|55.345.691
|% -4,48
|
|ISGYO
|1,30
|14.485.573
|% -4,41
|
|MMCAS
|0,90
|1
|% -4,26
|
|THYAO
|13,81
|433.675.027
|% -0,07
|
|KRDMD
|2,51
|259.413.888
|% 0,80
|
|GUSGR
|2,40
|222.877.442
|% 18,23
|
|ASELS
|19,39
|208.076.647
|% -0,82
|
|GSRAY
|2,35
|166.529.480
|% -1,67
|
|KRDMD
|2,51
|259.413.888
|% 0,80
|
|GUSGR
|2,40
|222.877.442
|% 18,23
|
|GSRAY
|2,35
|166.529.480
|% -1,67
|
|TSPOR
|2,84
|142.976.487
|% 10,51
|
|ISFIN
|3,23
|162.204.880
|% 1,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7802
|7,8192
|% 0,60
|
|Frank
|5,9240
|5,9597
|% 0,69
|
|Riyal
|1,5554
|1,5632
|% 0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.478
|1.478
|1,22
|
|Altın Gr.
|278
|278
|1,87
|
|Cumhuriyet
|1.837
|1.865
|18,00
|
|Tam
|1.831
|1.877
|14,96
|
|Yarım
|885
|908
|7,23
|
|Çeyrek
|444
|454
|3,62
|
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,06
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,20
|3,21
|0,04
|
|B. Petrol
|65,37
|65,37
|0,15
|