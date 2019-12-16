Çin`in net döviz satışı 1,18 milyar yuan oldu















Çin Merkez Bankası'nın kasım ayında net döviz satışı ekim ayındaki 598 milyon yuandan 1,18 milyar yuan seviyesine yükseldi.Kasım sonu itibarıyla Çin Merkez Bankası'nın döviz alım pozisyonu 21 milyar 233 milyon yuan seviyesinde gerçekleşti.