Çin`in sanayi üretimi yüzde 5,6 büyüyecek















Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojisi Bakanlığı, Çin'in sanayi üretiminin 2019 yılında yüzde 5,6 civarında büyümesinin beklendiğini bildirdi.



Çin'de sanayi üretimi Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 ve Ekim ayında yüzde 4,7 büyümüştü.