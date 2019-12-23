Çin`in sanayi üretimi 2019`da yüzde 5,6 büyüyecek.
Çin`in sanayi üretimi yüzde 5,6 büyüyecek
23.12.2019 08:44
Son güncelleme : 23.12.2019 08:44
Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojisi Bakanlığı, Çin'in sanayi üretiminin 2019 yılında yüzde 5,6 civarında büyümesinin beklendiğini bildirdi.
Çin'de sanayi üretimi Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 ve Ekim ayında yüzde 4,7 büyümüştü.
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|: 111.041
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En Düşük
110.859
18:055,9387
En Yüksek
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En Yüksek
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En Yüksek
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|Açılış
|: 282,88
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|Önceki Kapanış
|: 282,24
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283,09
En Düşük
282,11
BIST En Aktif Hisseler
|IPEKE
|8,37
|826.840.641
|% 19,57
|
|MTRYO
|7,01
|11.175.365
|% 14,92
|
|AYCES
|9,48
|4.644.362
|% 14,91
|
|ESCOM
|1,38
|6.624.798
|% 12,20
|
|MRGYO
|1,02
|11.918.075
|% 10,87
|
|EUKYO
|1,76
|7.927.327
|% -14,56
|
|GLBMD
|1,62
|19.077.484
|% -14,29
|
|EUYO
|1,17
|11.452.156
|% -13,97
|
|FLAP
|4,40
|66.456.624
|% -13,21
|
|BURVA
|7,00
|6.991.743
|% -11,39
|
|KOZAA
|10,13
|1.356.592.599
|% 7,31
|
|THYAO
|13,76
|1.064.732.612
|% 0,00
|
|IPEKE
|8,37
|826.840.641
|% 19,57
|
|KOZAL
|75,60
|452.108.164
|% 1,20
|
|SISE
|5,23
|451.562.360
|% 1,16
|
|IHLGM
|0,97
|201.434.990
|% 10,23
|
|KRSTL
|1,68
|290.058.317
|% -4,00
|
|EKGYO
|1,43
|199.783.863
|% 0,00
|
|KOZAA
|10,13
|1.356.592.599
|% 7,31
|
|KARSN
|1,60
|179.708.054
|% 5,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7066
|7,7453
|% 0,06
|
|Frank
|6,0259
|6,0622
|% -0,01
|
|Riyal
|1,5788
|1,5867
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.481
|1.481
|3,19
|
|Altın Gr.
|283
|283
|0,66
|
|Cumhuriyet
|1.878
|1.890
|-11,00
|
|Tam
|1.864
|1.910
|3,88
|
|Yarım
|901
|924
|1,88
|
|Çeyrek
|452
|462
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|17,23
|17,26
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,30
|0,01
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|B. Petrol
|65,93
|65,93
|-0,21
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