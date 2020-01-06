Çin`deki yıldızlı otellerin, 2019`un üçüncü çeyreğinde geliri 49,28 milyar yuana (7 milyar ABD doları) ulaştı.
Çin`in `yıldızlı` otellerinin geliri 7 milyar dolara ulaştı
06.01.2020 10:42
Son güncelleme : 06.01.2020 10:47
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan bir rapora göre, Çin’deki yıldızlı otellerin, 2019’un üçüncü çeyreğinde geliri 49,28 milyar yuana (7 milyar dolar, ABD doları) ulaştı. Toplam rakam içinde oda satışlarının geliri, yüzde 48 artışla 23.55 milyar yuan olurken, ikram hizmetleri de yüzde 38’lik artışla 18.86 milyar yuan olarak gerçekleşti.
Rapora göre, Çin’de resmi makamlar tarafından onaylanan yıldızlı otel sayısı 30 Eylül 2019 itibarıyla 8 bin 77’ye ulaştı. 5 yıldızlı otellerin sayısı ise 799 oldu.
Raporda yılın üçüncü çeyreğinde, tüm yıldızlı otellerin ortalama oda fiyatının yıllık yüzde 3,2 artışla gecelik 352,68 yuan olduğu belirtildi. Raporda, sekiz eyalet arasında oda fiyatında Shangai, 712 yuanla ilk sırada yer aldı. Beijing, Hainan, Guangdong ve Fujian ise Shangai’yi takip etti.
10:32112.608
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -1.076,49
|Açılış
|: 112.532
|
|Önceki Kapanış
|: 113.684
|
112.973
En Düşük
112.246
10:325,9748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 5,9790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9790
|
5,9756
En Düşük
5,9624
10:326,6720
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0017
|Açılış
|: 6,6660
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6540
|
6,6746
En Düşük
6,6574
10:32301,72
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 4,14
|Açılış
|: 301,72
|
|Önceki Kapanış
|: 297,58
|
304,72
En Düşük
296,97
BIST En Aktif Hisseler
|ALGYO
|94,80
|61.443.605
|% 11,66
|
|HALKS
|1,98
|655
|% 7,03
|
|MEMSA
|0,34
|35.387
|% 6,25
|
|AYEN
|3,57
|17.337.762
|% 5,93
|
|SANEL
|4,14
|41
|% 5,08
|
|MTRYO
|5,70
|8.357
|% -10,66
|
|YONGA
|8,20
|2.911
|% -8,89
|
|LUKSK
|7,50
|21.540
|% -8,54
|
|ORMA
|2,36
|566
|% -7,45
|
|TBORG
|11,27
|12.611
|% -7,24
|
|ASELS
|22,10
|254.295.132
|% 1,47
|
|THYAO
|13,97
|212.532.095
|% -2,03
|
|PETKM
|3,73
|87.729.124
|% -1,58
|
|IPEKE
|9,09
|82.701.869
|% 2,25
|
|HALKB
|6,03
|62.987.376
|% 0,17
|
|ALBRK
|1,55
|59.472.530
|% 0,65
|
|PETKM
|3,73
|87.729.124
|% -1,58
|
|EKGYO
|1,43
|33.710.746
|% -2,05
|
|IHLGM
|1,07
|24.641.793
|% -4,46
|
|IHLAS
|0,83
|17.175.652
|% -3,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7946
|7,8337
|% 0,09
|
|Frank
|6,1247
|6,1616
|% 0,07
|
|Riyal
|1,5875
|1,5955
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.571
|1.572
|22,54
|
|Altın Gr.
|302
|303
|4,94
|
|Cumhuriyet
|1.978
|2.008
|8,00
|
|Tam
|1.968
|2.018
|39,54
|
|Yarım
|951
|976
|19,12
|
|Çeyrek
|477
|488
|9,57
|
|Gümüş.Ons
|18,31
|18,35
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,53
|0,07
|
|B. Petrol
|69,98
|69,98
|1,38
|