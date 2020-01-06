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Çin`in `yıldızlı` otellerinin geliri 7 milyar dolara ulaştı

06.01.2020 10:42

Son güncelleme : 06.01.2020 10:47
Çin`deki yıldızlı otellerin, 2019`un üçüncü çeyreğinde geliri 49,28 milyar yuana (7 milyar ABD doları) ulaştı.



Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan bir rapora göre, Çin’deki yıldızlı otellerin, 2019’un üçüncü çeyreğinde geliri 49,28 milyar yuana (7 milyar dolar, ABD doları) ulaştı. Toplam rakam içinde oda satışlarının geliri, yüzde 48 artışla 23.55 milyar yuan olurken, ikram hizmetleri de yüzde 38’lik artışla 18.86 milyar yuan olarak gerçekleşti.

Rapora göre, Çin’de resmi makamlar tarafından onaylanan yıldızlı otel sayısı 30 Eylül 2019 itibarıyla 8 bin 77’ye ulaştı. 5 yıldızlı otellerin sayısı ise 799 oldu.

Raporda yılın üçüncü çeyreğinde, tüm yıldızlı otellerin ortalama oda fiyatının yıllık yüzde 3,2 artışla gecelik 352,68 yuan olduğu belirtildi. Raporda, sekiz eyalet arasında oda fiyatında Shangai, 712 yuanla ilk sırada yer aldı. Beijing, Hainan, Guangdong ve Fujian ise Shangai’yi takip etti.




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