Citigroup, S&P 500 için 2020 tahminini yükseltti















Citigroup, 2019 yılı için 3.050 puan olarak açıklamış olduğu hedefi aşan S&P 500 endeksi için 2020 sonu tahminini yukarı yönlü revize etti. Yılın ilk yarısında 3,500 puan seviyesinin görülebileceğini vurguladı.2020 sonu için S&P 500 tahminini 3.300 puandan 3.375 puana çıkaran Citigroup, Kasım ayında yapılacak seçimi Demokratların kazanması halinde uygulanabilecek daha yüksek vergiler ve daha sıkı regülasyonlar nedeniyle temkinli olduklarını da vurguladı.S&P 500 Endeksi Cuma günü 3.145,91 puandan kapanmıştı.