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Citigroup, S&P 500 için 2020 tahminini yükseltti

09.12.2019 09:11

Son güncelleme : 09.12.2019 09:20
Citigroup, S&P 500 endeksi için 2020 sonu tahminini yukarı yönlü revize etti.



Citigroup, 2019 yılı için 3.050 puan olarak açıklamış olduğu hedefi aşan S&P 500 endeksi için 2020 sonu tahminini yukarı yönlü revize etti. Yılın ilk yarısında 3,500 puan seviyesinin görülebileceğini vurguladı.

2020 sonu için S&P 500 tahminini 3.300 puandan 3.375 puana çıkaran Citigroup, Kasım ayında yapılacak seçimi Demokratların kazanması halinde uygulanabilecek daha yüksek vergiler ve daha sıkı regülasyonlar nedeniyle temkinli olduklarını da vurguladı.

S&P 500 Endeksi Cuma günü 3.145,91 puandan kapanmıştı.




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