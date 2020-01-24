Credit Suisse, İngiltere Merkez Bankası`nın 30 Ocak`ta faiz indirimine gitmesini bekliyor.
Credit Suisse: BoE faiz indirimine gider
24.01.2020 13:11
Son güncelleme : 24.01.2020 13:25
Credit Suisse stratejistleri yayınladıkları yatırımcı bilgilendirme notunda, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) 30 Ocak'ta yapacağı Para
Politikası Kurulu toplantısında 25 baz puan faiz indirimine gitmesini beklediklerini ifade ettiler.
Ancak bir faiz indirimi yaşanacağından emin olmak için bugün açıklanacak PMI verisine bakmak gerektiğini ifade eden Credit Suisse, PMI verisinin pozitif yönde şaşırtması olasılığı bulunduğuna dikkat çekti.
13:10121.533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -1.006,75
|Açılış
|: 123.694
|
|Önceki Kapanış
|: 122.540
|
123.936
En Düşük
121.174
13:105,9426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0068
|Açılış
|: 5,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9330
|
5,9483
En Düşük
5,9236
13:106,5592
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0074
|Açılış
|: 6,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5640
|
6,5705
En Düşük
6,5503
13:10298,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,50
|Açılış
|: 298,69
|
|Önceki Kapanış
|: 298,24
|
298,91
En Düşük
296,88
BIST En Aktif Hisseler
|OZGYO
|2,04
|196.932.294
|% 17,24
|
|KFEIN
|14,08
|97.582.219
|% 15,32
|
|SAMAT
|2,51
|2.727.682
|% 14,61
|
|GYHOL
|23,12
|555.404
|% 13,56
|
|ESCOM
|2,83
|22.516.566
|% 13,20
|
|QNBFL
|146,90
|54.206
|% -14,99
|
|QNBFB
|54,95
|367.011
|% -14,94
|
|EKIZ
|1,28
|265.927
|% -9,22
|
|UZERB
|1,89
|11.824
|% -8,70
|
|PEKGY
|3,04
|17.775.513
|% -6,17
|
|THYAO
|14,35
|1.025.899.756
|% 0,77
|
|PETKM
|4,02
|388.792.159
|% -0,50
|
|KRDMD
|2,97
|380.835.412
|% 0,00
|
|IPEKE
|9,68
|299.186.211
|% 0,62
|
|GARAN
|11,88
|269.217.822
|% -1,49
|
|KRDMD
|2,97
|380.835.412
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,04
|196.932.294
|% 17,24
|
|ADESE
|2,37
|242.546.621
|% 2,60
|
|PETKM
|4,02
|388.792.159
|% -0,50
|
|EKGYO
|1,63
|141.520.190
|% -1,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7628
|7,8017
|% -0,03
|
|Frank
|6,1002
|6,1370
|% 0,01
|
|Riyal
|1,5805
|1,5884
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.562
|1.563
|-0,06
|
|Altın Gr.
|299
|299
|0,40
|
|Cumhuriyet
|1.973
|2.003
|9,00
|
|Tam
|1.966
|2.015
|7,83
|
|Yarım
|950
|975
|3,79
|
|Çeyrek
|477
|487
|1,89
|
|Gümüş.Ons
|17,83
|17,88
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,41
|0,01
|
|B. Petrol
|61,80
|61,80
|-0,24
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