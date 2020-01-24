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Credit Suisse: BoE faiz indirimine gider

24.01.2020 13:11

Son güncelleme : 24.01.2020 13:25
Credit Suisse, İngiltere Merkez Bankası`nın 30 Ocak`ta faiz indirimine gitmesini bekliyor.



Credit Suisse stratejistleri yayınladıkları yatırımcı bilgilendirme notunda, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) 30 Ocak'ta yapacağı Para Politikası Kurulu toplantısında 25 baz puan faiz indirimine gitmesini beklediklerini ifade ettiler.

Ancak bir faiz indirimi yaşanacağından emin olmak için bugün açıklanacak PMI verisine bakmak gerektiğini ifade eden Credit Suisse, PMI verisinin pozitif yönde şaşırtması olasılığı bulunduğuna dikkat çekti.




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