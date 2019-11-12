Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Yves Mersch, global ekonomideki yavaşlama karşısında daha destekleyici mali politika uygulanması çağrısı yapanlara katıldı.
`Daha destekleyici mali politika uygulanmalı`
12.11.2019 07:39
Son güncelleme : 12.11.2019 07:39
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Yves Mersch yaptığı açıklamada, "Mali politika, yapısal reformlar ve ihtiyatlı tedbirler içeren daha iyi bir politika karışımı, ECB'nin hedeflerini daha hızlı ve daha az yan etki ile birlikte başarmasına yardım edebilir" diye konuştu.
Euro Bölgesi imalat sektöründe ısrarcı zayıflığın ekonominin diğer sektörlerini de etkilemesi riski bulunduğuna da işaret eden Mersch, "İmalat sektöründe zayıflık ne kadar uzun sürer ise, ekonominin diğer sektörlerinin bundan etkilenmesi riski o kadar büyük olur" diye konuştu.
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