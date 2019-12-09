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DAİB üyelerinden 169 milyon dolarlık ihracat

09.12.2019 11:29

Son güncelleme : 09.12.2019 11:29
Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği`nin sorumluluk alanındaki 17 ilden kasım ayında 165 ülkeye 169 milyon 129 bin dolarlık ihracat yapıldı.



AA

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği'nin (DAİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre kasım ayında birliğin faaliyet bölgesindeki Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten kasım ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla en çok tarım ve madencilik sektörlerinde artış gösterdi.

Geçen yılın kasımında 36 milyon 61 bin dolarlık tarım ürünü satan, madencilik sektöründen 6 milyon 377 bin dolarlık ihracat yapan birlik üyeleri, bu yılın aynı ayında tarımda yüzde 1,77'lik artışla 37 milyon 209 bin dolarlık, madencilik sektöründe yüzde 29'luk artışla 8 milyon 227 bin dolarlık ürün ihraç etti.

DAİB üyeleri toplamda 165 ülkeye 169 milyon 129 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İHRACATIN ÇOĞU SANAYİ ÜRÜNLERİNDEN

Bunun yanında birliğin kasım ayı dış satımının 123 milyon dolarlık kısmını sanayi ürünleri oluşturdu.

Bu kapsamda ilk sırayı 20 milyon 808 bin dolar ile kimya sektörü alırken, bu sektörü 19 milyon 545 bin dolar ile hazır giyim, 18 milyon 781 bin  dolar ile makine sektörleri takip etti.

Aynı ayda tarım ürünleri ihracatında ise hububat, bakliyat, yağlı  tohumlar ve mamullerinden 3 milyon 437 bin dolar, yaş meyve ve sebzeden 8 milyon  221 bin dolar, meyve sebze mamullerinden ise 2 milyon 782 bin dolarlık ihracat  yapıldı.

Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinden de kasımda geçen yılın aynı ayına  göre yüzde 39'luk artışla 19 milyon 123 bin dolarlık ihracata imza atıldı.

İLK SIRADA IRAK VAR

Birliğin bölge ihracatı ülkelere göre değerlendirildiğinde ise ilk  sırada Irak'ın olduğu görüldü.

Birlik üyesi firmalardan kasımda 46 milyon 371 bin dolarlık ürün  satılan Irak'ı 11 milyon 962 bin dolarla Azerbaycan-Nahçıvan, 10 milyon 195 bin  dolarla İran, 9 milyon 265 bin dolarla Almanya takip etti.

"İHRACAT ARTIŞINI YILIN SON AYINDA DEVAM ETTİRECEĞİZ"

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı ve TİM Denetim Kurulu Üyesi Ethem  Tanrıver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İhracat artışını yılın son ayında  devam ettirip bayrağımızı daha fazla ülkede dalgalandıracağız." dedi.

Temmuz ayından bu yana ihracatta sürekli ve kademeli artış yaşandığına  işaret eden Tanrıver, şunları kaydetti:

"İhracattaki artış bizlere onur ve gurur veriyor. Amacımız  bölgemizdeki ihracatı artırmak. İhracatımız arttıkça illerimiz ekonomik ve sosyal  olarak her anlamda daha da kalkınacaktır. Zira, ülkemizin ihracat hacmi giderek  artıyor ve ülke olarak küçüğünden büyüğüne tüm ülkelere halihazırda başarılı  şekilde ihracat yapıyoruz."




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