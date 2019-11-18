GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

DAİB üyesi firmalardan 1,5 milyar dolarlık ihracat

18.11.2019 13:54

Son güncelleme : 18.11.2019 13:54
Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği üyesi firmalarca 17 ilden bu yılın ocak-ekim döneminde 1 milyar 508 milyon 829 bin dolarlık ihracat yapıldı.



AA

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, yılın 10 ayında birliğin faaliyet bölgesindeki Ağrı,  Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 182 ülkeye ihracat  gerçekleştirildi.

Birliğin 10 aylık ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde  4,15 artarak 1 milyar 508 milyon 829 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Geçen yılın 10 aylık döneminde tarım ürünlerinden 232 milyon 656 bin dolar, madencilik sektöründen 70 milyon 477 bin dolar ihracat yapan DAİB üyeleri, bu yılın aynı döneminde tarımda yüzde 9,68 artışla 255 milyon 170 bin, madencilik sektöründe yüzde 15,30 artışla 81 milyon 261 bin dolarlık dış satıma imza attı.

İHRACATIN ÇOĞU SANAYİ ÜRÜNLERİNDEN

Geçen yılın 10 ayında 1 milyar 145 milyon dolarlık sanayi ürünü ihracatı yapan DAİB, bu yılın 10 aylık döneminde sanayide yüzde 2,34'lük artışla 1 milyar 172 milyon dolarlık ürün satışı gerçekleştirdi.

Sanayi sektörü ihracatında ilk sırayı 202 milyon dolar ile makine sektörü aldı. Bu sektörü 189 milyon dolar ile kimyevi madde, 180 milyon dolar ile de hazır giyim ve konfeksiyon izledi.

Birlik, tarım ürünleri ihracatında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinden 31 milyon 341 bin dolar, yaş meyve ve sebzeden  43 milyon 15 bin dolar, meyve sebze mamullerinden ise 28 milyon 642 bin dolarlık ihracat  yaptı.

Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinden de yılın 10 ayında 123 milyon 31 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

IRAK İHRACATTA LİDER ÜLKE

Birliğin ocak-ekim dönemdeki ihracatı ülkelere göre değerlendirildiğinde ilk sırada Irak yer aldı.

Ocak-ekim döneminde Irak'a 351 milyon bin dolarlık ürün satıldı, bu ülkeyi 98 milyon dolarla Azerbaycan-Nahçivan, 87 milyon dolar ile Almanya, 75 milyon dolar ile İran takip etti.

DAİB, söz konusu dönemde 182 ülkeye ihracat yaparak bu ülkelerin 82'sinde ihracat payını artırdı.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:38106.818
Değişim :  1,37% |  1.438,48
Açılış :  105.902  
Önceki Kapanış :  105.380  
En Yüksek
106.930 En Düşük
105.902
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HURGZ 1,27 85.115.240 % 19,81  
YUNSA 6,90 42.756.752 % 17,35  
BTCIM 3,28 18.696.154 % 16,31  
HUBVC 9,43 17.849.534 % 13,61  
KLNMA 49,56 21.627.223 % 11,77  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,4133 7,4504 % 0,33  
Frank 5,7666 5,8013 % -0,22  
Riyal 1,5246 1,5322 % -0,14  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.458 1.458 -8,77  
Altın Gr. 269 269 -1,95  
Cumhuriyet 1.787 1.814 -14,00  
Tam 1.778 1.822 -15,63  
Yarım 859 882 -7,56  
Çeyrek 431 441 -3,78  
Gümüş.Ons 16,77 16,80 -0,16  
Gümüş Gr. 3,09 3,10 -0,03  
B. Petrol 63,31 63,31 0,01  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru