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DAİB yeni yılda 2,1 milyar dolarlık ihracat hedefliyor

06.01.2020 14:20

Son güncelleme : 06.01.2020 14:20
Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, 2020 yılında 2,1 milyar dolarlık ihracat hedeflediklerini bildirdi.



AA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Denetim Kurulu Üyesi de olan Tanrıver, kentteki bir otelde "2019 Yılı İhracat Değerlendirme Toplantısı"nda, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 17 ilde faaliyet yürüten DAİB'in geçen yılki ihracat verileri ve yeni yıldaki hedefleriyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Yeni yılın Erzurum, bölge ve ülke açısından güzel ve olumlu geçmesini, ülkeye huzur ve mutluluk getirmesini temenni eden Tanrıver, DAİB'in 1937 yılında kurulan Türkiye'nin ilk ihracatçı birliği olduğunu aktardı.

Tanrıver, DAİB'in 27 bin 945 üyesi bulunduğunu ve bunlardan 8 bin 52'sinin açık üye olduğunu belirterek, "Üyelerimiz istediği zaman DAİB üzerinden ihracat yapabilecek durumdalar. Birliğimizin ana amaç ve görevi ihracatın sağlıklı şekilde artması ve bu yönde hizmet vermektir. Ticaret alım heyetleri, fuar katılımları, UR-GE projeleri, eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri ve İhracata yönelik her alanda ihracatçılarımızın yanındayız." dedi.

Geçen hafta itibarıyla 2019 yılı ihracat rakamlarının açıkladığını anımsatan Tanrıver, şöyle devam etti:

"DAİB olarak 2018 yıllında 1 milyar 777 milyon dolar ihracat yaparken 2019 yılını 1 milyar 842 milyon dolarla kapattık. 2020 yılında TİM ve Ticaret Bakanlığımız nezdinde 190 milyar dolarlık ihracat hedefi konuldu. Biz de 2010 yılında 2,1 milyar dolarlık hedefi koyduk. İnşallah bu hedefi yakalayacağız."

Tanrıver, birlik olarak İran ve Irak'a sınır olduklarına dikkati  çekerek, bu ülkelere yapılan ihracatlarda zaman aman sorun yaşandığını ancak hem birlik hem de Ticaret Bakanlığı'nın bu sorunları çözmek için çalıştığını dile  getirdi.

İhracatın önemini vurgulayan Tanrıver, "Türkiye ekonomisinin ayakta  kalmasının en yegane temeli ihracattır. İhracat ailesi Türkiye ekonomisine rol model oluyor. Bu yönden ihracatın önemi artıyor, artık herkesin ihracat odaklı  firma haline gelmesi gerekiyor." diye konuştu.

Tanrıver, üretim olmadan ihracatın da olmayacağına işaret ederek, 2019  yılında yaptıkları ve hayata geçirdikleri projeleri anlattı.

Toplantıya DAİB yönetim kurulu üyeleri de katıldı.




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