Danimarka, Rus doğal gazını Almanya üzerinden Avrupa`ya taşıyacak Kuzey Akım 2`nin, kıta sahanlığındaki inşaat çalışmalarına izin verdi.
Danimarka`dan Kuzey Akım 2`ye izin
30.10.2019 17:27
Son güncelleme : 30.10.2019 17:27
AA
Danimarka Enerji Ajansı'ndan yapılan açıklamada, projenin yürütücü firması Nord Stream 2 AG'ye, ülkenin kıta sahanlığında Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattını inşa etme izni verildiği belirtildi.
Nord Stream 2 AG'den yapılan açıklamada ise projenin inşasına kısa süre içerisinde başlanacağı kaydedildi.
Projenin inşaat rotasında yer alan ülkelerden Almanya, Finlandiya ve İsveç, projeye ilişkin inşaat izinlerini bir süre önce vermişti.
Toplam maliyetinin 10 milyar euro
civarında olması beklenen Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.
ABD, Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.
Gazprom'un geçen yıl Avrupa'ya ihraç ettiği 194,4 milyar metreküplük gazın yaklaşık yüzde 30'u Ukrayna üzerinden sevk edilmişti.
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