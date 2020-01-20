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Davos Zirvesi yarın başlıyor

20.01.2020 14:48

Son güncelleme : 20.01.2020 14:48
Dünyanın etkili siyasetçileri ve iş dünyasının önde gelen temsilcilerinin katılacağı Dünya Ekonomik Forumu`nun (WEF) bu yılki zirvesi yarın İsviçre`nin Davos kasabasında "Uyumlu ve sürdürülebilir bir dünyanın tarafları" temasıyla başlayacak.



AA

Bu yıl 50'ncisi düzenlenecek Davos Zirvesi'ne 117 ülkeden 3 bin iş insanı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılacak.

"Uyumlu ve sürdürülebilir bir dünyanın tarafları" ana temasıyla düzenlenecek zirve, küresel gündemde öne çıkan, gelir eşitsizliği, siyasi kutuplaşma, çevre ve iklim krizi, küresel ekonominin durumu, paydaşların  kapitalizmi, sürdürülebilir kalkınma, teknoloji, ticaret ve 4'üncü sanayi devrimi  gibi çeşitli başlıklara odaklanacak.

Davos toplantıları bu yıl,  "Sağlıklı gelecekler", "Gezegen nasıl  kurtulur", "Jeopolitiğin ötesinde", "Adil ekonomiler", "İyilik için teknoloji",  "Daha iyi iş", "Toplumun ve çalışmanın geleceği" temalarında 400'e yakın açık ve kapalı oturumla gerçekleştirilecek.

Davos'ta 50'den fazla ülke devlet başkanı ve başbakan düzeyinde temsil  edilecek. Zirveye, ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel,  İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsviçre Konfederasyon Başkanı Simonetta  Sommaruga, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Avusturya Başbakanı Sebastian  Kurz, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin,  Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Norveç  başbakanı Erna Solberg, Pakistan Başbakanı İmran Han, Ukrayna Devlet Başkanı  Vladimir Zelenskiy katılacak.

Zirvede, uluslararası kurumlar da üst düzeyde temsil edilecek.  Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Uluslararası Para Fonu  (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine  Lagarde, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Sekreteri Roberto Azevedo, OPEC Genel  Sekreteri Muhammed Sanusi Barkindo, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)  Genel Sekreteri Angel Gurria,  NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Davos'ta  olacak.

Davos'ta Türkiye'yi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve  Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Merkez Bankası  Başkanı Murat Uysal temsil edecek.

Çavuşoğlu'nun "Ortadoğu ve Afrika Jeopolitik görünümü" ve "NATO'nun  geleceği", Albayrak'ın da, "Küresel büyüme gündemini şekillendirmek" başlıklı  oturumda konuşması bekleniyor.

Türkiye'nin büyük firmalarının üst düzey yöneticileri de Davos  programlarını takip edecek. Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, Doğan Holding  Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı, Arzuhan Doğan Yalçındağ,  Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, Sabancı Holding Üst  Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid  Ören, Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, Limak Holding Yönetim  Kurulu Üyesi Ebru Özdemir, SOCAR Başkanı ve TANAP Yönetim Kurulu Başkanı Rövnag  Abdullayev, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ve Cüneyd Zapsu gibi iş  insanlarının Davos'a katılmaları öngörülüyor.

Küresel ölçekte faaliyet gösteren çok uluslu büyük şirketlerin  temsilcileri de Davos Zirvesi'nde yer alacak. Apple, Google, Facebook, Microsoft,  Huawei, Volkswagen, Siemens, UPS, Maersk, Engie, Renault, Airbus, Total, Eni,  Bayer, Deutsche Bank,  Henkel, Tata, Hitachi, Mitsubishi,  Alibaba,  Gazprom,  Saudi Aramco, Novartis, Nestle, Barclays, HSBC, JP Morgan, Citi, IBM, Morgan  Stanley, Coca-Cola, Pepsi, , Procter & Gamble, Qualcomm, Soros, Carlyl, Goldman  Sachs, Axa, Uber ve Walmart gibi önemli şirketler toplantılara yüksek seviyede  katılım gösterecek.

Davos, iş dünyası için fikir alışverişinde bulunmak ve network kurmak  için önemli bir platform ortaya koyuyor. Bu çerçeve Davos'ta çok sayıda kapalı  toplantı ve görüşme yapılıyor.

ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİMİ TARTIŞILACAK

Davos'un bu yılki toplantılarında küresel iklim değişimi ve çevre  konularına da ağırlık verilecek. WEF'in yıllık olarak yayınladığı küresel risk  raporuna göre, iklim ve çevre konuları uzun vadede en acil riskler olarak  nitelendiriliyor.

Artan sıcaklıkların ağır ekonomik, sosyal ve çevresel sonuçlara neden  olabileceği belirtilen raporda, araştırma tarihinde ilk defa uzun vadede iklim ve  çevre konularının en acil riskler olarak ön plana çıktığı vurgulanıyor.

Raporda, 10 yılda karşılaşılacak risk görünümünde aşırı hava  koşulları, iklim, doğal afetler, biyoçeşitlilik kaybı ve insan nedeniyle ortaya  çıkabilecek çevresel felaketler ilk sıralarda yer alıyor. Bu konulara Davos  toplantılarında önem verilmesi bekleniyor.

İklim aktivisti Greta Thunberg'ün de Davos'a katılması ve konuşma yapması öngörülüyor.





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