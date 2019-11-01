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Değerli Konut Vergisi 147 bin yapıyı etkileyecek

01.11.2019 11:54

Son güncelleme : 01.11.2019 11:54
Değeri 5 milyon lira ve daha yüksek olan konutlardan alınması planlanan Değerli Konut Vergisi`nin, Türkiye genelinde 147 bin 256 adet konutu etkilemesi bekleniyor.



AA

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, geçen hafta yaptığı açıklamada,  "Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi" alınmasını hedefleyen ve bazı vergi  kanunlarında değişiklik içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını  bildirmişti.

Kanun teklifiyle "Değerli Konut Vergisi" isminde yeni bir vergi ihdas  edileceğini açıklayan Muş, "Kanun teklifimiz yasalaşırsa, konutunun değeri 5  milyon ile 7,5 milyon lira arasında olanlar yıllık binde 3 oranında, 7,5 milyon  ile 10 milyon lira arasında olanlar binde 6 oranında, 10 milyon lira üzerinde  olanlar yıllık yüzde 1 oranında Değerli Konut Vergisi verecekler." ifadelerini  kullanmıştı.

Gayrimenkul veri analizi platformu Endeksa'nın değerli konutlara  ilişkin araştırmasına göre, söz konusu vergiden 150 bine yakın mülk sahibi  etkilenmesi bekleniyor.

Değeri 5 milyon lira ve daha yüksek olan konut sayısı ülke genelinde  35 ilde 147 bin 256 adedi buluyor. Bu alanda başı 121 bin 42 adetle İstanbul  çekerken, kentteki toplam konut sayısının yüzde 2'si 5 milyon lira ve daha yüksek  değer taşıyor.

İSTANBUL'U MUĞLA VE İZMİR TAKİP EDİYOR

Bu anda ikinci sırada 11 bin 38 adet konutla Muğla gelirken, onu 8 bin  118 konutla İzmir, 2 bin 15 konutla Antalya, bin 41 konutla Ankara, 632 konutla  Sakarya, 495 konutla Kocaeli, 473 konutla Bursa, 381 konutla Balıkesir takip  ediyor.

Trabzon'da 195, Yalova'da 158, Şanlıurfa'da 128, Mersin'de 121,  Hatay'da 118, Kahramanmaraş'ta 114, Aydın'da 113, Rize'de 95, Van, denizli ve  Adana'da 81, Siirt'te 80, Erzincan'da 76, Amasya'da 75, Bingöl'de 68, Ordu'da 66,  Konya'da ise 52 konutun değerinin 5 milyon lirayı aştığı tahmin ediliyor.

Söz konusu kanun teklifinden, Yozgat'ta 49, Samsun'da 46, Manisa'da  44, Eskişehir'de 43, Sivas'ta 40, Çanakkale'de 27, Kırıkkale'de 23, Gaziantep'te  23, Tekirdağ'da 22 konutun etkilenmesi bekleniyor. Geriye kalan 46 ilde ise  değeri 5 milyon ve daha yüksek olan konutun bulunmadığı görülüyor.

İLÇELERDE LİDERLİK BEYKOZ VE BEŞİKTAŞ'TA

İstanbul'da 121 bin 42 adet konut söz konusu şartı taşırken, bu alanda  başı 27 bin 847 adetle Beykoz çekiyor. İlçedeki konutların yüzde 27'sinin 5  milyon lira ve daha yüksek değerde olduğu tahmin ediliyor.

Beykoz'u 19 bin 177 adetle Beşiktaş, 16 bin 992 adetle Sarıyer, 8 bin  545 adetle Üsküdar, 7 bin 105 adetle Bakırköy, 5 bin 891 adetle Kadıköy, 5 bin  171 adetle Büyükçekmece takip ediyor.

Eyüpsultan'da 4 bin 491 adet, Beyoğlu'nda 2 bin 609 adet, Şişli'de 2  bin 545 adet, Kartal'da bin 264 adet, Çekmeköy'de bin 49 adet konutun değeri 5  milyon lirayı aşıyor.

Söz konusu vergiden Arnavutköy'de 956, Tuzla'da 743, Silivri'de 632,  Çatalca'da 532, Adalar'da 479, Zeytinburnu'nda 424, Başakşehir'de 412,  Beylikdüzü'nde 308, Pendik'te 217, Ümraniye'de 149, Şile'de 146, Fatih'te 112,  Esenyurt'ta 111, Küçükçekmece'de 103, Ataşehir'de 101, MAltepe'de 80,  Kağıthane'de 57, Bağcılar'da 55, Bahçelievler'de 49, Güngören'de 37, Avcılar'da  36, Sultanbeyli'de 22 konutun etkilenmesi bekleniyor.

Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Esenler, Sancaktepe  ve Sultangazi'de 5  milyon lira ve daha yüksek değerli konut araştırmalara göre bulunmuyor.

EN PAHALI 10 YAPI

Endeksa Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Görkem Öğüt, AA  muhabirine verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye genelinde son bir  yılda satışa çıkan konutlar arasındaki araştırmayla söz konusu verilere  ulaştıklarını söyledi.

Önce satışa çıkan tüm konutları ele aldıklarını aktaran Öğüt, "Satışa  çıkan konutlar arasında değeri 5 milyon lira ve daha yüksek olan yapıların  yüzdesini çıkardık. Sonra bunu il ve ilçelerdeki toplam konut sayısına uyguladık.  Böylece söz konusu verilere ulaştık." dedi.

Öğüt, öte yandan ülke genelindeki en pahalı 10 konut ele alındığında  ilk sırayı 530 milyon liralık değerle Bebek'te bahçeli bir yalının aldığını  belirterek, şu bilgileri verdi:

"Onu Yeniköy'de 400 milyon lira değerindeki yalı, 350 milyon liralık  köşk ve 300 milyon liralık villa takip ediyor. Çiftehavuzlar'da tarihi bir köşkün  değeri 270 milyon lirayı bulurken, Çengelköy'de bir yalıya 250 milyon lira,  Yeniköy'de müstakil yalıya 240 milyon lira değer biçiliyor. İlk 10'da yer alan  diğer yapılar ise Bebek'te 222 milyon liralık villa, Kandilli'de 220 milyon  liralık yalı ve Bebek'te 210 milyon liralık yalı."




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