Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından Basel Bankacılık Denetim Komitesi ilkelerine uyumlu olarak değersiz alacakların kayıttan düşmesine ilişkin yeni bir düzenlemeye gidildi.
Değersiz alacakların kayıttan düşmesine ilişkin düzenleme
27.11.2019 09:31
Son güncelleme : 27.11.2019 09:31
AA
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından "Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ve "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları İle Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Değişiklikler kapsamında "zarar niteliğindeki krediler/alacaklar" hesaplarında izlenen ve borçlunun temerrüdü nedeniyle ömür boyu beklenen kredi zararı karşılığı veya özel karşılık ayrılan kredilerin geri kazanılmasına ilişkin makul beklentiler bulunmayan kısmı, ilk raporlama döneminden itibaren TFRS 9 kapsamında kayıtlardan düşülebilecek.
Düzenleme ile kayıttan düşme uygulaması, alacak hakkından vazgeçilmesi sonucunu doğurmayacak ve kayıttan düşme uygulamasına ilişkin hususlar (makul beklentilerin bulunmadığına ilişkin göstergeler, takip politikaları, kayıttan düşme politikası, kayıttan düşülen tutarlar ve benzeri) finansal tablo dipnotlarında açıklanacak.
Yönetmelikler, 19 Temmuz 2019'dan geçerli olmak üzere bugünden itibaren yürürlüğe girdi.
18:05105.983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 105.568
|
|Önceki Kapanış
|: 105.983
|
106.162
En Düşük
104.718
18:055,7671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0053
|Açılış
|: 5,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7450
|
5,7740
En Düşük
5,7547
18:056,3495
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0053
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3200
|
6,3586
En Düşük
6,3404
18:05270,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,26
|Açılış
|: 270,58
|
|Önceki Kapanış
|: 270,87
|
271,05
En Düşük
270,09
BIST En Aktif Hisseler
|HURGZ
|1,53
|7.109.885
|% 0,00
|
|HURGZ
|1,53
|7.109.885
|% 0,00
|
|HURGZ
|1,53
|7.109.885
|% 0,00
|
|HURGZ
|1,53
|7.109.885
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3859
|7,4229
|% -0,04
|
|Frank
|5,7547
|5,7894
|% -0,01
|
|Riyal
|1,5332
|1,5409
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.459
|1.459
|-3,42
|
|Altın Gr.
|271
|271
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|1.786
|1.813
|0,00
|
|Tam
|1.778
|1.823
|-0,75
|
|Yarım
|859
|882
|-0,37
|
|Çeyrek
|431
|441
|-0,18
|
|Gümüş.Ons
|17,00
|17,03
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,16
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,09
|63,09
|-0,12
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 705, 51 artarak (% 0.54 ) 130, 433
-
17:59XU100
Endeks 105, 963 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 55 üstünde . İşlem hacmi 8, 953.00 milyon TL de
-
17:59AYCES
Yüzde 5.88 oranında artışla 8.47 lira fiyatla işlem gören hissede 263, 679 adet işlem
-
17:58BOSSA
Yüzde 4.22 oranında artışla 7.41 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 778, 769 adet işlem
-
17:55BOSSA
Yüzde 4.50 oranında artışla 7.43 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 754, 892 adet işlem