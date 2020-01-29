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DenizBank`tan depremzedelere ödeme kolaylığı

29.01.2020 13:52

Son güncelleme : 29.01.2020 13:52
DenizBank, Elazığ`da yaşanan deprem felaketinden etkilenen müşterilerine ödeme kolaylıkları sağlıyor. Bankanın bölgedeki bireysel ve KOBİ müşterilerinin DenizBank`a olan tüm ödemeleri faizsiz 3 ay erteleniyor.



AA

DenizBank'tan yapılan açıklamada, "24 Ocak Cuma günü Elazığ'da  yaşadığımız deprem felaketi dolayısıyla bölge halkına ve ülkemize bir kez daha  geçmiş olsun dileklerimizi paylaşıyoruz. Tüm Türkiye gibi yüreğimizde  hissettiğimiz felaketin ilk gününden bu yana bölgede etkilenen vatandaşlarımıza  destek olmak üzere çalışmalarımız devam ediyor. İnsanlarımıza bir nebze olsun  destek olmak, yaşadıkları mağduriyeti hafifletmek adına bankamıza olan kredi  ödemelerini 3 ay boyunca erteliyoruz." ifadeleri kullanıldı.




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