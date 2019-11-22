Piyasaya arz edilmek üzere tanklarda bekletilen akaryakıtların kalitesi izlenecek.
Depolardaki akaryakıtın kalitesi takip edilecek
22.11.2019 09:27
Son güncelleme : 22.11.2019 09:34
AA
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) "Depolardaki Akaryakıt Kalitesinin İzlenmesi Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, piyasaya arz edilmek üzere stok izleme sistemi kapsamındaki tanklarda bekletilen akaryakıtların kalite ve miktarına ilişkin aykırılıkların belirlenebilmesi amacıyla ulusal marker ölçümü yapılacak, akaryakıtların teknik düzenlemelere uygunluğu izlenecek, ulusal marker stok kontrolü gerçekleştirilecek ve stok izleme sistemi kapsamında ölçüm sistemleri kontrol edilecek.
Aynı tesiste farklı lisans sahiplerine ait ulusal marker bulunması durumunda ise stok tespit işlemleri her lisans sahibi için ayrı ayrı yapılacak.
Karar, 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek.
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|% 0,00
|
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|% 0,00
|
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|% 0,00
|
|TATGD
|5,17
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|% 0,00
|
|GOODY
|3,08
|9.825.852
|% 0,00
|
|AGHOL
|16,25
|21.187.571
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,48
|224.804.984
|% 0,00
|
|MRSHL
|33,10
|10.562.161
|% 0,00
|
|TATGD
|5,17
|13.545.506
|% 0,00
|
|GOODY
|3,08
|9.825.852
|% 0,00
|
|THYAO
|13,75
|1.308.490.780
|% 0,00
|
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|% 0,00
|
|ASELS
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|% 0,00
|
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|% 0,00
|
|SISE
|4,74
|314.132.860
|% 0,00
|
|EKGYO
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|% 0,00
|
|GEREL
|2,84
|367.465.234
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,34
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|% 0,00
|
|THYAO
|13,75
|1.308.490.780
|% 0,00
|
|ECILC
|3,49
|299.823.806
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3452
|7,3820
|% 0,15
|
|Frank
|5,7176
|5,7521
|% 0,05
|
|Riyal
|1,5163
|1,5239
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.466
|1.466
|0,85
|
|Altın Gr.
|269
|269
|0,18
|
|Cumhuriyet
|1.786
|1.813
|-5,00
|
|Tam
|1.778
|1.823
|-4,54
|
|Yarım
|859
|882
|-2,19
|
|Çeyrek
|431
|441
|-1,10
|
|Gümüş.Ons
|17,10
|17,11
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,14
|0,00
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