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Deutsche Bank 50 milyar dolarlık varlığı sattı

27.11.2019 14:36

Son güncelleme : 27.11.2019 14:40
Deutsche Bank, 50 milyar dolar tutarında varlığı Goldman Sachs`a sattı.



Deutsche Bank, radikal bir yeniden yapılanma çerçevesinde portföyünde görmek istemediği 50 milyar dolar tutarında varlığı Goldman Sachs'a sattı.

Konuya yakın kaynakların verdikleri bilgiye göre Deutsche Bank, gelişmekte olan piyasa borçlanmaları ile ilişkili varlıkları Goldman Sachs'a sattı ancak her iki banka da bu konuda yorumda bulunmadılar.

Deutsche Bank'ın bilançosunun küçültülmesi CEO Christian Sewing'in yeniden yapılandırma planının köşe taşı konumunda bulunuyor.




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