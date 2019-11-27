Deutsche Bank, 50 milyar dolar tutarında varlığı Goldman Sachs`a sattı.
Deutsche Bank 50 milyar dolarlık varlığı sattı
27.11.2019 14:36
Son güncelleme : 27.11.2019 14:40
Deutsche Bank, radikal bir yeniden yapılanma çerçevesinde portföyünde görmek istemediği 50 milyar dolar
tutarında varlığı Goldman Sachs'a sattı.
Konuya yakın kaynakların verdikleri bilgiye göre Deutsche Bank, gelişmekte olan piyasa borçlanmaları ile ilişkili varlıkları Goldman Sachs'a sattı ancak her iki banka da bu konuda yorumda bulunmadılar.
Deutsche Bank'ın bilançosunun küçültülmesi CEO Christian Sewing'in yeniden yapılandırma planının köşe taşı konumunda bulunuyor.
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|UNYEC
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|% 17,21
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|ASUZU
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|78.919.657
|% 12,33
|
|LINK
|16,70
|14.602.230
|% 10,96
|
|EGCYH
|0,11
|12.226
|% 10,00
|
|FRIGO
|12,27
|294.528
|% 9,95
|
|IHYAY
|0,84
|28.327.007
|% -6,67
|
|DIRIT
|1,09
|7.457.448
|% -6,03
|
|IHEVA
|2,17
|164.961
|% -5,24
|
|MTRYO
|2,55
|722.722
|% -4,49
|
|DENGE
|1,53
|283.566
|% -4,38
|
|THYAO
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|GARAN
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|
|KRDMD
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|% 0,93
|
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|
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|% 0,93
|
|THYAO
|13,60
|811.845.088
|% -1,02
|
|EKGYO
|1,48
|78.481.201
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,64
|31.155.516
|% 3,23
|
|KARSN
|1,41
|65.533.304
|% 2,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3967
|7,4338
|% 0,11
|
|Frank
|5,7515
|5,7861
|% -0,06
|
|Riyal
|1,5318
|1,5395
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.459
|1.460
|-2,77
|
|Altın Gr.
|270
|271
|-0,37
|
|Cumhuriyet
|1.793
|1.820
|7,00
|
|Tam
|1.786
|1.830
|7,45
|
|Yarım
|863
|885
|3,61
|
|Çeyrek
|433
|443
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,08
|-0,06
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|Gümüş Gr.
|3,16
|3,16
|-0,01
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|B. Petrol
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