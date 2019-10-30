Merkezi Frankfurt`ta bulunan Almanya`nın en büyük bankalarından Deutsche Bank, yeniden yapılandırma maliyetinin etkili olması ve tahvil biriminin gelirlerinin düşmesinin etkisiyle bu yılın üçüncü çeyreğinde 832 milyon euroluk zarar açıkladı.
Deutsche Bank üçüncü çeyrekte zarar etti
30.10.2019 09:55
Son güncelleme : 30.10.2019 11:37
AA
Deutsche Bank'tan yapılan açıklamaya göre banka, bu yılın üçüncü çeyreğinde piyasalardaki yaklaşık 778 milyon euroluk beklentiye karşın 832 milyon euro
zarar etti.
Temmuz-eylül dönemine ait zararda, yeniden yapılanma maliyeti ve tahvil
biriminde gelirlerin yüzde 13’lük düşüşü etkili oldu.
2018 yılının üçüncü çeyreğinde 229 milyon euro kar açıklayan Deutsche Bank'ın, 2019'un ilk çeyreğindeki net karı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 artarak 201 milyon euro olarak gerçekleşmişti. Fakat banka yılın ikinci çeyreğinde piyasalardaki yaklaşık 1,8 milyar euroluk beklentiye karşın 3,15 milyar euro zarar açıklamıştı.
Nisan-haziran döneminde ortaya çıkan zararda, 3,4 milyar euro tutarındaki yeniden yapılanma maliyeti etkili olmuştu.
Deutsche Bank Grubu'nun bu yılın üçüncü çeyreğindeki net geliri ise 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 15 düşerek 5,3 milyar euro oldu.
Beklenti net gelirin 5,6 milyar euro olması yönündeydi. Banka, gelirdeki düşüşüne sebep olarak bankanın hisse senedi piyasasından çıkma kararını gösterdi.
1870’te kurulan Deutsche Bank, 8 Temmuz'da kapsamlı yeniden yapılandırmaya giderek 2022'ye kadar 18 bin çalışanının işten çıkarılacağını duyurmuştu.
11:2299.111
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -727,13
|Açılış
|: 98.921
|
|Önceki Kapanış
|: 99.838
|
99.124
En Düşük
98.504
11:225,7454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0079
|Açılış
|: 5,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7200
|
5,7709
En Düşük
5,7338
11:226,3892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0122
|Açılış
|: 6,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,4174
En Düşük
6,3589
11:22275,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,62
|Açılış
|: 275,11
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
276,40
En Düşük
274,31
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|130,00
|21.450
|% 14,04
|
|KLMSN
|12,83
|8.911.453
|% 9,56
|
|BERA
|2,63
|13.324.109
|% 6,91
|
|FENER
|15,03
|105.126.540
|% 6,22
|
|CEMTS
|5,68
|15.678.022
|% 5,97
|
|SANEL
|3,30
|66.000
|% -9,59
|
|EGCYH
|0,10
|5.034
|% -9,09
|
|ALYAG
|0,40
|16.600
|% -6,98
|
|DOKTA
|34,32
|601.750
|% -5,30
|
|TKURU
|10,73
|63.271
|% -3,85
|
|ISFIN
|2,76
|284.048.334
|% 1,85
|
|THYAO
|11,65
|192.103.681
|% -1,60
|
|GARAN
|9,26
|169.233.499
|% -2,22
|
|ASELS
|18,33
|116.248.074
|% -1,77
|
|FENER
|15,03
|105.126.540
|% 6,22
|
|ISFIN
|2,76
|284.048.334
|% 1,85
|
|EKGYO
|1,20
|28.971.657
|% -1,64
|
|KRDMD
|2,21
|42.327.611
|% -0,90
|
|GARAN
|9,26
|169.233.499
|% -2,22
|
|CEMAS
|1,19
|20.922.942
|% 4,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3810
|7,4180
|% 0,27
|
|Frank
|5,7622
|5,7969
|% 0,23
|
|Riyal
|1,5267
|1,5343
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.490
|1.490
|2,39
|
|Altın Gr.
|275
|275
|0,51
|
|Cumhuriyet
|1.820
|1.848
|-21,00
|
|Tam
|1.813
|1.858
|-29,76
|
|Yarım
|876
|899
|-14,40
|
|Çeyrek
|440
|449
|-7,20
|
|Gümüş.Ons
|17,81
|17,85
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,29
|0,00
|
|B. Petrol
|61,11
|61,11
|-0,48
|
Seans Raporu
daha fazla
-
11:34XU100
Endeks 99, 089 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 75 altında . İşlem hacmi 1, 955.00 milyon TL de
-
11:30TKURU
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 10.73 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 896 adet işlem
-
11:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, TKFEN, TSKB
-
11:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, EREGL, PGSUS
-
11:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -803, 72 kaybederek (% -0.84 ) 95, 099