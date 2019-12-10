Avrupa Merkez Bankası, Deutsche Bank için zorunlu sermaye yeterlilik oranını düşürdü.
Deutsche Bank`ın zorunlu sermaye yeterlilik oranı düşürüldü
10.12.2019 10:15
Son güncelleme : 10.12.2019 10:22
Avrupa Merkez Bankası, Deutsche Bank için zorunlu sermaye yeterlilik oranını (CET1) yüzde 11,84'ten 11,59'a indirdi.
Yeni oranı 1 Ocak 2020'de geçerli olacak.
10:07109.133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 346,68
|Açılış
|: 108.912
|
|Önceki Kapanış
|: 108.786
|
109.259
En Düşük
108.910
10:075,8166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0072
|Açılış
|: 5,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7790
|
5,8190
En Düşük
5,8043
10:076,4420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0120
|Açılış
|: 6,4220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3870
|
6,4420
En Düşük
6,4265
10:07273,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,65
|Açılış
|: 273,53
|
|Önceki Kapanış
|: 272,88
|
273,69
En Düşük
272,75
BIST En Aktif Hisseler
|NIBAS
|5,75
|29
|% 15,00
|
|SANEL
|4,48
|542
|% 14,87
|
|RYGYO
|3,94
|3.436.421
|% 12,57
|
|RYSAS
|2,93
|4.805.217
|% 10,15
|
|UZERB
|2,95
|28.721
|% 9,67
|
|HURGZ
|1,28
|338.184
|% -19,50
|
|FORMT
|5,17
|36
|% -14,97
|
|DIRIT
|1,04
|1.424
|% -9,57
|
|GLRYH
|2,25
|190.727
|% -7,79
|
|ITTFH
|3,78
|4.361.039
|% -5,50
|
|AFYON
|7,46
|42.227.232
|% 8,12
|
|THYAO
|13,83
|41.509.563
|% 0,22
|
|GSRAY
|2,31
|26.904.297
|% 2,67
|
|ASELS
|19,69
|25.236.260
|% 0,72
|
|PETKM
|3,61
|24.635.304
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,53
|23.496.387
|% 1,32
|
|KARSN
|1,52
|22.336.112
|% 2,70
|
|GSRAY
|2,31
|26.904.297
|% 2,67
|
|CEMAS
|1,55
|15.239.655
|% -3,13
|
|ISFIN
|3,14
|22.337.247
|% 1,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6281
|7,6664
|% 0,16
|
|Frank
|5,8650
|5,9003
|% 0,13
|
|Riyal
|1,5458
|1,5535
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.462
|1.462
|1,34
|
|Altın Gr.
|273
|274
|0,66
|
|Cumhuriyet
|1.811
|1.839
|10,00
|
|Tam
|1.802
|1.847
|9,21
|
|Yarım
|871
|894
|4,45
|
|Çeyrek
|437
|447
|2,23
|
|Gümüş.Ons
|16,61
|16,64
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,11
|0,01
|
|B. Petrol
|64,19
|64,19
|-0,06
|