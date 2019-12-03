İtalya’nın önde gelen bankalarından UniCredit, 2020-2023 döneminde yaklaşık 8 bin işçiyi çıkaracağını ve 500 kadar şubesini de kapatacağını bildirdi.
Dev banka 8 bin işçi çıkaracak
03.12.2019 15:07
Son güncelleme : 03.12.2019 15:42
AA
Milano merkezli bankadan yapılan yazılı açıklamada, İtalya, Almanya ve Avusturya’ya yoğunlaşmak üzere 2020 il 2023 arasındaki dönemde, personelin yüzde 12 oranında düşürüleceği, şubelerin de yüzde 17’sine denk gelen bölümünün kapatılacağı ifade edildi.
İtalyan basınına yansıyan haberlerde, bankanın toplamda 8 bin kadar işçiyi çıkaracağı, bununla birlikte bankanın iş gücünün yüzde 9’una denk gelen yaklaşık 500 şubesini de kapatacağı kaydedildi.
Bütünleştirme maliyetlerinin toplamda 1,4 milyar euroyu bulacağı, bunun 1,1 milyarının İtalya’yı ilgilendirdiği, 0,3 milyarlık tutarının ise Avusturya ve Almanya’yı ilgilendirdiği belirtildi.
UniCredit geçen hafta da Koç Topluluğu ile Yapı Kredi ve Koç Finansal Hizmetler’deki payların devirleri ile aralarındaki ortaklık sözleşmesinin feshini kapsayan anlaşmaları imzalamıştı.
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|22.413.233
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|QNBFL
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|ISFIN
|2,92
|304.562.380
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|KRDMD
|2,45
|185.996.890
|% -0,41
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|THYAO
|13,99
|989.291.076
|% 0,72
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|Alış
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|Dolar
|0,0000
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|Euro
|0,0000
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|Sterlin
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|Frank
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|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.469
|1.470
|6,48
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|Altın Gr.
|271
|271
|0,88
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|Cumhuriyet
|1.798
|1.825
|8,00
|
|Tam
|1.790
|1.834
|9,61
|
|Yarım
|865
|887
|4,65
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|Çeyrek
|434
|444
|2,33
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|Gümüş.Ons
|16,99
|17,01
|0,09
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|0,02
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