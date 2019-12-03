GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Dev banka 8 bin işçi çıkaracak

03.12.2019 15:07

Son güncelleme : 03.12.2019 15:42
İtalya’nın önde gelen bankalarından UniCredit, 2020-2023 döneminde yaklaşık 8 bin işçiyi çıkaracağını ve 500 kadar şubesini de kapatacağını bildirdi.



AA

Milano merkezli bankadan yapılan yazılı açıklamada, İtalya, Almanya ve  Avusturya’ya yoğunlaşmak üzere 2020 il 2023 arasındaki dönemde, personelin yüzde  12 oranında düşürüleceği, şubelerin de yüzde 17’sine denk gelen bölümünün kapatılacağı ifade edildi.

İtalyan basınına yansıyan haberlerde, bankanın toplamda 8 bin kadar işçiyi çıkaracağı, bununla birlikte bankanın iş gücünün yüzde 9’una denk gelen yaklaşık 500 şubesini de kapatacağı kaydedildi.

Bütünleştirme maliyetlerinin toplamda 1,4 milyar euroyu bulacağı, bunun 1,1 milyarının İtalya’yı ilgilendirdiği, 0,3 milyarlık tutarının ise  Avusturya ve Almanya’yı ilgilendirdiği belirtildi.

UniCredit geçen hafta da Koç Topluluğu ile Yapı Kredi ve Koç Finansal Hizmetler’deki payların devirleri ile aralarındaki ortaklık sözleşmesinin feshini kapsayan anlaşmaları imzalamıştı.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:27108.730
Değişim :  0,67% |  725,28
Açılış :  107.873  
Önceki Kapanış :  108.004  
En Yüksek
108.776 En Düşük
107.583
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YUNSA 10,17 75.278.700 % 16,90  
SMART 8,15 117.402.195 % 14,79  
PNSUT 14,34 63.165.124 % 13,36  
FONET 5,22 22.413.233 % 12,50  
TUCLK 3,69 52.994.218 % 11,82  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,4280 7,4653 % 0,20  
Frank 5,7759 5,8107 % 0,10  
Riyal 1,5251 1,5327 % -0,12  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.469 1.470 6,48  
Altın Gr. 271 271 0,88  
Cumhuriyet 1.798 1.825 8,00  
Tam 1.790 1.834 9,61  
Yarım 865 887 4,65  
Çeyrek 434 444 2,33  
Gümüş.Ons 16,99 17,01 0,09  
Gümüş Gr. 3,13 3,14 0,02  
B. Petrol 60,87 60,87 -0,05  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru