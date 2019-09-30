ABD`li giyim perakendecisi Forever 21, 178 mağazasının kapatılmasıyla birlikte iflas başvurusunda bulundu.
Dev şirket iflas başvurusunda bulundu
30.09.2019 11:42
Son güncelleme : 30.09.2019 11:46
REUTERS
ABD'li dev moda perakendecisi Forever 21 geçtiğimiz pazar günü iflas
başvurusunda bulundu.
Şirketten yapılan yazılı açıklamada ABD'de 178 mağazanın kapatılması için onay talep edildiği belirtildi. Şirket
ayrıca Kanadalı alt kuruluşunun da iflas
başvurusu yaptığını ve ülkede bulunan 44 mağazasını kapatacağını bildirdi. Forever 21'in Meksika ve Latin Amerika'da operasyonlarını sürdüreceği aktarıldı. Şirket
Asya ve Avrupa'daki birçok mağazasını da kapatmayı planlıyor.
1984 yılında kurulan şirketin 57 ülkede 815 mağazası bulunuyor.
Forever 21 ile beraber 2017 yılının ilk döneminden bu yana aralarında Sears Holding Corp ve Toys 'R' Us'ın da bulunduğu ABD'li 20 perakende şirketi iflas
başvurusunda bulunmuş oldu.
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