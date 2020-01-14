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Dev şirket satılıyor!

14.01.2020 09:04

Son güncelleme : 14.01.2020 11:07
Dünyanın en değerli finans şirketlerinden biri olan Visa, bankacılık sisteminde müşteri verileri ile Venmo gibi popüler uygulamalar arasında bağlantı kuran finansal teknoloji şirketi Plaid`i 5,3 milyar dolara (31.1 milyar TL) satın alacak.



FOREKS

Visa, Plaid'i 5,3 milyar dolara satın alacak. Venmo, Coinbase ve Acorns Growq gibi popüler finansal uygulamaları destekleyen araçlar geliştiren Palid'in piyasa değeri 2018 yılında 2,65  milyar dolar seviyesindeydi.





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