Dev şirket satılıyor!

BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|6,76
|10.773.624
|% 19,86
|TLMAN
|12,33
|11.227.270
|% 11,58
|EGCYH
|0,33
|128.469
|% 10,00
|SELGD
|2,03
|345.784
|% 9,73
|ALKIM
|42,20
|4.826.306
|% 9,67
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,6328
|7,6711
|% 0,47
|Frank
|6,0530
|6,0894
|% 0,63
|Riyal
|1,5671
|1,5750
|% 0,57
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.543
|1.543
|-5,67
|Altın Gr.
|293
|293
|0,50
|Cumhuriyet
|1.951
|1.966
|-20,00
|Tam
|1.934
|1.983
|-12,07
|Yarım
|935
|959
|-5,84
|Çeyrek
|469
|480
|-2,92
|Gümüş.Ons
|17,74
|17,78
|-0,23
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,02
|B. Petrol
|64,27
|64,27
|0,07
Seans Raporu
- 11:05BRYAT Yüzde -3.52 oranında düşüşle 74.00 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 168 adet işlem
- 11:04CEOEM Yüzde -4.32 oranında düşüşle 8.63 lira fiyatla işlem gören hissede 287, 082 adet işlem
- 11:03XU100 Endeks 120, 082 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 14 altında . İşlem hacmi 2, 840.00 milyon TL de
- 11:03YYAPI Yüzde -4.11 oranında düşüşle 0.70 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 442, 760 adet işlem
- 11:02MRGYO Yüzde -3.88 oranında düşüşle 1.24 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 196, 106 adet işlem