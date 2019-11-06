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Dev şirkete flaş teklif! Satın almak için...

06.11.2019 10:44

Son güncelleme : 06.11.2019 10:50
Xerox Holdings Corp., bilgisayar üreticisi HP`yi satın almak için 27 milyar dolarlık teklifte bulunacak.



REUTERS

Wall Street Journal, ABD merkezli Xerox Holdings Corp'un kişisel bilgisayar üreticisi HP'yi satın almak için 27 milyar dolar civarında olan piyasa değerinin üzerinde nakit ve hisse senedinden oluşan teklif vermeyi değerlendirdiğini bildirdi.

WSJ'de yer alan ve konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre, Xerox yönetim kurulu dün bu olasılığı değerlendirdi.

Ancak Xerox'un bu teklifi yapıp yapmayacağı ya da yapılacak teklifin başarılı olup olmayacağı belli değil. WSJ haberine göre, Connecticut merkezli Xerox büyük bir bankadan fonlama için resmi olmayan taahhüt almış durumda. HP sözcüsü Reuters'a yaptığı açıklamada söylentilere ya da spekülasyonlara ilişkin açıklama yapmadıklarını söyledi.

Xerox Reuters'ın açıklama talebine yanıt vermedi. Xerox Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Fujifilm Holdings ile ortak girişimi Fuji Xerox'taki %25 payını 2.3 milyar dolar karşılığında satacağını duyurmuştu.

Son zamanlarda yazıcı sektöründe zorluk yaşayan HP, üçüncü çeyrekte yazıcı faaliyetlerinden elde ettiği gelirin yıllık %5 düşüş gösterdiğini açıklamıştı.

HP ayrıca Ekim ayında maliyetleri düşürmeyi amaçlayan yeniden yapılandırma programı kapsamında 9,000 kadar çalışanı işten çıkarma planını açıklamıştı.




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