Dev şirkete teklif yağıyor! Yeni sahibi kim olacak?













REUTERS

Kaynaklardan biri, Malezya hükümetinin yurtdışından gelen teklifleri daha cazip bulduğunu; ancak Malezya Havayolları'nın sahibi konumundaki ulusal varlık fonunun AirAsia'nın teklifine daha sıcak baktığını belirtti.



Aynı kaynak, "Yurtdışındaki havayollarından gelen her iki teklif de Malezya'nın stratejik konumuna yatırım yapmayı planlandıkları için daha kapsamlı ve stratejik" dedi. Malezya hükümeti 2014 yılında bir uçağının uçuş sırasında esrarengiz şekilde ortadan kaybolması ve bir uçağının da Ukrayna'nın doğusunda vurularak düşürülmesinin ardından zor günler geçiren hava yolu için stratejik bir ortak arıyordu.



HENÜZ CEVAP VERİLMEDİ



Malezya Varlık Fonu Kazanah Nasional Bhd 2014'te Malezya Havayolları'nın kalan %30'luk hissesini de 1.4 milyar ringgit (345 milyon dolar) ödeyerek satın almıştı. Kaynaklar görüşmeler gizli olduğu için isimlerinin açıklanmasını istemezken; Air France-KLM, AirAsia ve Malindo yetkilileri henüz cevap vermedi.



Japan Airlines (JAL) kanadından yapılan açıklamada ise, şirketin Malezya Havayolları ile işbirliğini geliştirmek istediği belirtilirken, sözkonusu teklif ile ilgili bir yorumda bulunulmadı.