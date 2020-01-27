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Dev tur şirketleri Çin’e bilet satışını durdurdu!

27.01.2020 16:57

Son güncelleme : 27.01.2020 17:04
Rusya’da turizm şirketleri Çin’e yönelik bilet ve tatil paketi satışlarını durdurdu.



İHA

Rus Tur Operatörleri Birliği Başkanı Dmitry Gorin, turizm şirketlerinin son zamanlarda Korona virüsü nedeniyle 81 kişinin öldüğü Çin’e yönelik bilet ve tatil paketlerinin satışını durdurma kararı aldıklarını açıkladı. Gorin ayrıca Çin’de bulunan Rus turistlerin ülkeye geri getirilmeleri için çalıştıklarını da belirtti.

Öte yandan, Çin’in karantinaya alınan şehri Wuhan’da 75’i öğrenci olmak üzere yaklaşık 140 Rus vatandaşı bulunduğu bilgisi verilirken, geçtiğimiz hafta Wuhan’dan Moskova’ya yapılan tüm direkt uçuşlar iptal edilmişti.

Rusya’nın Çin büyükelçiliği ise cumartesi günü yaptığı açıklamada Çin’in karantina bölgelerinde bulunan Rus vatandaşların tahliyesi için ellerinden geleni yapacaklarını bildirmiş, henüz Korona virüsü vakasının bildirilmediği Rusya’da, Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada virüse karşı gereken her türlü önlemin en üst düzeyde tutulduğuna, halkın endişe etmemesi gerektiğine vurgu yapmıştı.




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