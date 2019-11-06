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Dijital merkez bankası parası geliyor

06.11.2019 11:45

Son güncelleme : 06.11.2019 11:45
Blokzincir tabanlı dijital merkez bankası parası uygulamaya konularak, Anlık Ödeme Sistemi`nin tasarım ve yazılım geliştirme aşamaları tamamlanacak ve test çalışmalarına başlanacak.



AA

AA muhabirinin 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı  derlemeye göre, uluslararası ticaret sisteminde kabul görecek alternatif para ve  ödeme sistemleri geliştirilmesi amacıyla ülke iş birlikleri tesis edilecek ve  çalışmalar sürdürülecek.

İkili anlaşmalar yoluyla yerel para cinslerinden ticaret imkanları  artırılacak. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Çin Merkez  Bankası arasında yenilenen Para Takası Anlaşması kapsamında firmalara Çin yuanı  reeskont kredisi kullandırılmasına benzer uygulamalar Türkiye ile finansal ve  ticari ilişkileri yoğun olan ülkelere yayılacak.Halen bazı ülkelerle karşılıklı  olarak finansal piyasalarda yerel para cinsi işlemlere başlanması, yerel kredi  kartlarının kabulü ve finansal işlemlerin yerel para cinsinden  gerçekleştirilmesi, bankalararası iş birliği ve iletişimin güçlendirilmesini  teminen hayata geçirilen önlemlerin diğer önde gelen ülkeler ile de  geliştirilmesi için girişimde bulunulacak.

RUSYA'NIN ALTERNATİF MESAJLAŞMA SİSTEMİ KULLANILACAK

Hedef ülke merkez bankalarıyla ödeme sistemlerinin uyumlu çalışması imkanları araştırılacak ve ticaretin güvenilirliğini güçlendirici ve hızlandırıcı önlemler alınacak. Bunun için Rusya'nın  SWIFT'e alternatif mesajlaşma sistemine (SPFS) yönelik inceleme çalışmaları sürdürülerek Türkiye'de SPFS'nin kullanılmasına yönelik çalışmalar takip edilecek.

Blokzincir tabanlı dijital merkez bankası parası uygulamaya konulacak. Bu kapsamda Anlık Ödeme Sisteminin tasarım ve yazılım geliştirme aşamaları  tamamlanacak, test çalışmalarına başlanacak.

ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI BİRLİĞİ KURULACAK

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre uluslararası iyi  uygulamalardan yararlanılarak firmalara fırsat eşitliği sağlayan, güvenli bir  finansal teknoloji (fintek) ekosisteminin oluşumu desteklenecek.

Fintek ekosisteminin Türkiye'de gelişmesine yönelik yol haritası  oluşturulacak ve uygulamaya dair koordinasyon tek bir kamu kurumu tarafından  sağlanacak. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisince Fintek ekosisteminin ülkede  gelişmesine yönelik yol haritasının devreye alınması söz konusu.

Düzenleme Deney Alanı (Sandbox) ve Endüstri Deney Alanı ile fintek  ekosistemi için gerekli mevzuat değişikliği çalışmaları yapılacak.

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği kurulacak. Bu  kapsamda ödeme hizmetleri ve elektronik para kuruluşları birliğinin kurulması  kapsamında 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme  Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunda değişiklik yapılması  çalışmaları yürütülecek.

İFM BÜNYESİNDE FİNANS TEKNOPARK KURULACAK

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından İstanbul Finans Merkezi bünyesinde bir Finans Teknopark kurulacak.

Açık bankacılık hukuki altyapısını güçlendirmek amacıyla AB Ödeme  Hizmetleri Direktifi 2 ile mevzuat uyumu sağlanacak. Bu kapsamda ödeme  sistemlerinin gözetim ve denetimi TCMB'ye bağlanacak ve bu sistemlerin  etkinliğinin artırılması için gerekli düzenlemeler yapılacak.

Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri  Hakkında Yönetmelik yürürlüğe konacak. 3. Söz konusu direktifle ilgili olarak  işbirliği yapılacak kuruluşlarla birlikte Türkiye için ihtiyaç duyulan mevzuat  değişikliğine ilişkin çalışma yapılacak.

TÜRKİYE REASÜRANS HAVUZU FAALİYETE GEÇİRİLECEK

Finansal hizmetlere erişimin kolaylaştırılması, finansal bilincin ve yatırımcı tabanının geliştirilmesi için faaliyetler yürütülecek. İlk, orta ve  yükseköğretim kurumlarında finansal okuryazarlık eğitimi yaygınlaştırılacak, söz konusu eğitimin, yaygın eğitim kapsamında yetişkinlere de verilmesi sağlanacak.  Milli Eğitim Bakanlığınca Anadolu Lisesi müfredatında yer alan finansal okuryazarlığa dair derslerin öğretim programları hazırlanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Türkiye Reasürans Havuzu  faaliyete geçirilecek.

İhraççıların ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda  Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alınacak belgenin ilam niteliğini haiz olduğuna ve  borçlanma ihracı gerçekleştiren şirketlerde "borçlanma aracı sahipleri genel  kurulu" oluşturulmasına imkan sağlayacak yasal düzenleme yapılacak. Bu kapsamda  borçlanma aracı sahipleri genel kurulu oluşturulmasına imkan sağlayacak yasal  düzenlemelerin tamamlanması için Sermaye Piyasası Kanununda gerekli değişiklikler  yapılacak ve konuya ilişkin borçlanma araçları sahipleri kurulunun işleyiş usul  ve esaslarının belirlenmesi amacıyla ikincil düzenleme planlanıyor.

ÜCRET/KOMİSYON İLAN FORMATI OLUŞTURULACAK

Sermaye piyasalarında güven veren bir ekosistem oluşturulması için  mevcut tahkim mekanizması daha işlevsel hale getirilecek. İstanbul Tahkim Merkezi  (İSTAC) tarafından tahkim panelleri, tahkim konferansları, tahkim kursları ve  eğitimleri, kurum ve kuruluş ziyaretleri, Arabuluculuk-Tahkim Projesinin  hazırlığı, İstanbul Uluslararası Med-Arb (Arabuluculuk-Tahkim) Sözleşmesi  Projesinin hazırlığı, tahkim başvurularının kabulü ve uyuşmazlıkların çözümü gibi  tahkime ilişkin etkinlikler düzenlenecek.

Finansal tüketicilerden alınan ücret ve komisyonlara ilişkin bilgilerin daha açık, anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir bir şekilde sunulması  sağlanacak. Bu kapsamda Ücret/Komisyon İlan Formatı oluşturulacak.

Ücret/Komisyon İlan Formatı'nın finansal tüketiciye sunulmasını  sağlayacak sistem hayata geçirilecek. Ücret/Komisyon İlan Formatı'nın Bankacılık  Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) internet sitesine uyumu sağlanacak.




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