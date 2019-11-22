`Dijital para çıkarma planımız yok`

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Temsilciler Meclisi üyesi French Hill'e gönderdiği mektupta, Fed'in hali hazırda bir dijital para
çıkarma planı olmadığını ve böyle bir şeyin ABD'de uygulanmasının zor olduğunu söyledi.
Powell mektubunda, Fed'in merkez bankası dijital paraları konusunda gelişmeleri "yakın şekilde" izlediğini belirtirken, "Biz hali hazırda bir merkez bankası dijital parası geliştirmiyoruz" ifadelerini de kullandı.
Fed Başkanı ayrıca, Amerikalıların dijital para politikasında ilerleyen diğer milletlere göre nakite daha fazla bağlı olduklarını da belirtti.