GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Diplomatik başarı Rusya`ya yapılan ihracata yansıdı

08.11.2019 11:39

Son güncelleme : 08.11.2019 11:39
Türkiye`nin Rusya ile diplomasi alanında yürüttüğü başarılı iş birliği ihracat rakamlarına yansırken, yılın 10 ayında söz konusu ülkeye gerçekleştirilen dış satım yüzde 10,6 artarak 3,1 milyar dolara ulaştı.



AA

Başta Suriye iç savaşına yönelik olmak üzere Türkiye'nin Rusya ile  yürüttüğü başarılı diplomasi, iki ülkenin ekonomik alandaki iş birliğinin de  artmasını beraberinde getiriyor.

Bu kapsamda Türkiye'nin imza attığı en büyük projelerde de Rus ortaklar ön plana çıkıyor. Bunların başında S-400 savunma sistemleri, Türk Akım  doğalgaz boru hattı projesi ve Akkuyu Nükleer Santrali geliyor.

Turizmden savunmaya, enerjiden gıdaya kadar birçok sektörde Rusya ile  iş birliğinin meyvelerinden faydalanılıyor. Bu anlamda Türkiye ekonomisinin  2019'daki en büyük gücü ihracatta, Rusya'ya yapılan tutarın artması da dikkati  çekiyor.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden  derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı, ocak-ekim döneminde  2018'in aynı sürecine kıyasla yüzde 10,6 artarak 3 milyar 93 milyon 168 bin  dolara ulaştı.

Rusya'ya geçen yılın 10 ayında 2 milyar 797 milyon 778 bin dolar  düzeyinde ihracat gerçekleştirilmişti. Bu da geçen süreçte Rusya'ya dış satımın  295 milyon 168 bin dolar arttığını ortaya koydu.

27 SEKTÖRDEN RUSYA'YA İHRACAT

Bu yılın 10 ayında Türkiye'den Rusya'ya 27 farklı sektörde ihracat  gerçekleştirildi. Bu sektörler arasında yaş meyve ve sebze Rusya'ya en fazla  ihracat yapan sektör olarak öne çıktı. Sektörün Rusya'ya ihracatı ocak-eylül  döneminde 486 milyon 398 bin dolar düzeyinde gerçekleşti.

Yaş meyve ve sebzenin ardından Rusya'ya en fazla ihracat  gerçekleştiren sektörler; 449 milyon 589 bin dolarla otomotiv endüstrisi, 351  milyon 718 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 241 milyon 973 bin dolarla  da hazır giyim ve konfeksiyon şeklinde sıralandı.

Aynı dönemde, Rusya'ya 241,1 milyon dolarlık makine ve aksamı, 223,9  milyon dolarlık tekstil, 163 milyon dolarlık demir ve demir dışı metal, 160,8  milyon dolarlık deri, 139,1 milyon dolarlık iklimlendirme sanayi, 137,3 milyon  dolarlık da elektrik-elektronik ihracatı yapıldı.

Böylece Rusya, 10 sektörden 100 milyon doların üzerinde ürün ihracatı  gerçekleştirdi.

EN FAZLA İHRACAT ARTIŞI SAVUNMADA

Rusya'ya ihracatta, ocak-ekim döneminde 2018'in 10 ayına kıyasla en  fazla artışı savunma ve havacılık sanayi sektöründe yaşandı.

Bu dönemde, savunma ve sanayi sektörünün Rusya'ya ihracatı neredeyse 3  katına çıkarak 5 milyon 513 bin dolardan 17 milyon 652 bin dolara ulaştı. Bu da  yüzdesel olarak yüzde 220,2'lik artışa işaret etti.

Savunma ve sanayi sektörünün ardından Rusya'ya ihracatta en fazla  artışı yakalayan sektör yüzde 176,2 ile zeytin ve zeytinyağı oldu. Rusya'ya geçen  yılın 10 ayında 725 bin dolarlık zeytin ve zeytinyağı satılırken, bu rakam  2019'un aynı döneminde 2 milyon doları aştı.

Bu yılın 10 ayında gemi ve yat sektörünün Rusya'ya ihracatı yüzde  153,4'lük, tütünün yüzde 74,8'lik, halının ise yüzde 68,7'lik artış kaydetti.

7 SEKTÖRÜN İHRACATI DÜŞÜŞ KAYDETTİ

Rusya'ya yılın 10 ayında en az ihracat gerçekleştiren sektörler 151  bin dolarla süs bitkileri ve mamulleri, 1 milyar 912 bin dolarla diğer sanayi  ürünleri oldu.

Bununla birlikte Rusya'ya ihracatı ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı sürecine göre düşen 7 sektör ise şöyle sıralandı:

"Süs bitkileri, fındık, deri, diğer sanayi ürünleri, meyve ve sebze,  çimento-cam-seramik ve toprak ürünleri, kuru meyve."




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:22103.039
Değişim :  -0,49% |  -504,93
Açılış :  103.446  
Önceki Kapanış :  103.544  
En Yüksek
103.837 En Düşük
103.039
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BURVA 5,48 1.295.284 % 13,69  
ICBCT 4,93 181.347.674 % 10,54  
FRIGO 9,32 104.030 % 9,78  
GYHOL 6,41 1.367.970 % 6,30  
IZMDC 3,96 11.377.946 % 6,17  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3566 7,3935 % 0,19  
Frank 5,7602 5,7949 % 0,10  
Riyal 1,5301 1,5378 % 0,14  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.471 1.472 3,63  
Altın Gr. 272 272 1,10  
Cumhuriyet 1.818 1.845 -9,00  
Tam 1.811 1.856 -8,03  
Yarım 875 898 -3,89  
Çeyrek 439 449 -1,94  
Gümüş.Ons 17,07 17,09 -0,04  
Gümüş Gr. 3,16 3,17 0,00  
B. Petrol 61,71 61,71 -0,58  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru