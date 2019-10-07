Ticaret Bakanlığı İhracat Beklenti Endeksi, yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 14,4 puan azalarak 108,9 seviyesinde gerçekleşti. İthalat Beklenti Endeksi ise 1,6 puan azalarak 96,5 oldu.
Dış Ticaret Beklenti Anketi açıklandı
07.10.2019 10:16
Son güncelleme : 07.10.2019 10:16
AA
Ticaret Bakanlığı, yılın son çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi'ni açıkladı.
Buna göre, İhracat Beklenti Endeksi, yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 14,4 puan düştü. Üçüncü çeyrekte 123,3 olan endeks, son çeyrekte 108,9 seviyesine geriledi. Söz konusu endeks
geçen yılın aynı dönemine göre de 2,7 puan azaldı.
Bu dönemde İhracat Beklenti Endeksi'ni "şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyi" yayılım endeksi negatif etkilerken, 100'den büyük gerçekleşen "gelecek 3 aya ilişkin ihracat
beklentisi", "ihracat siparişi beklentisi" ve "son 3 aydaki ihracat
sipariş düzeyi"ne ilişkin soruların yayılım endeksleri" artış yönünde yansıdı.
İTHALAT BEKLENTİ ENDEKSİ
İthalat Beklenti Endeksi, yılın son çeyreğinde üçüncü çeyreğe göre 1,6 puan azalarak 96,5 seviyesinde gerçekleşti. Endeks
geçen yılın aynı dönemine göre 3,6 puan geriledi.
İthalat Beklenti Endeksi'ni "gelecek 3 aya ilişkin ithalat beklentisi" ve "şu anda kayıtlı ithalat sipariş düzeyi" yayılımı negatif etkilerken,"ithalat birim fiyatı beklentisi" ve "son 3 aya ilişkin ithalat sipariş düzeyi" endekse pozitif yansıdı.
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