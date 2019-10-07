GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Dış Ticaret Beklenti Anketi açıklandı

07.10.2019 10:16

Son güncelleme : 07.10.2019 10:16
Ticaret Bakanlığı İhracat Beklenti Endeksi, yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 14,4 puan azalarak 108,9 seviyesinde gerçekleşti. İthalat Beklenti Endeksi ise 1,6 puan azalarak 96,5 oldu.



AA

Ticaret Bakanlığı, yılın son çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi'ni açıkladı.

Buna göre, İhracat Beklenti Endeksi, yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 14,4 puan düştü. Üçüncü çeyrekte 123,3 olan endeks, son çeyrekte 108,9 seviyesine geriledi. Söz konusu endeks geçen yılın aynı dönemine göre de  2,7 puan azaldı.

Bu dönemde İhracat Beklenti Endeksi'ni "şu anda kayıtlı ihracat  sipariş düzeyi" yayılım endeksi negatif etkilerken, 100'den büyük gerçekleşen  "gelecek 3 aya ilişkin ihracat beklentisi", "ihracat siparişi beklentisi" ve "son  3 aydaki ihracat sipariş düzeyi"ne ilişkin soruların yayılım endeksleri" artış  yönünde yansıdı.

İTHALAT BEKLENTİ ENDEKSİ

İthalat Beklenti Endeksi, yılın son çeyreğinde üçüncü çeyreğe göre 1,6 puan azalarak 96,5 seviyesinde gerçekleşti. Endeks geçen yılın aynı dönemine göre  3,6 puan geriledi.

İthalat Beklenti Endeksi'ni "gelecek 3 aya ilişkin ithalat beklentisi"  ve "şu anda kayıtlı ithalat sipariş düzeyi"  yayılımı negatif etkilerken,"ithalat birim fiyatı beklentisi" ve "son 3 aya ilişkin ithalat sipariş düzeyi" endekse  pozitif yansıdı.




BIST USD EURO ALTIN
10:01102.916
Değişim :  -0,53% |  -547,81
Açılış :  103.294  
Önceki Kapanış :  103.464  
En Yüksek
103.294 En Düşük
102.915
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru