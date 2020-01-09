Ticaret Bakanlığı`nın bu yılın ilk çeyreğine ilişkin İhracat Beklenti Endeksi, önceki çeyreğe göre 5 puan artarak 113,9 seviyesinde gerçekleşti. İthalat Beklenti Endeksi ise 9,4 puan artarak 105,9 oldu.
Dış Ticaret Beklenti Anketi açıklandı
09.01.2020 10:22
Son güncelleme : 09.01.2020 10:22
AA
Ticaret Bakanlığı, yılın ilk çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi'ni açıkladı.
Buna göre, İhracat Beklenti Endeksi, bu dönemde bir önceki çeyreğe göre 5 puan yükseldi. Geçen yılın dördüncü çeyreğinde 108,9 olan endeks, bu yılın ilk çeyreğinde 113,9 seviyesine çıktı. Endeks geçen yılın aynı dönemine göre ise 3,1 puan azaldı.
Yılın ilk çeyreğine ilişkin İhracat Beklenti Endeksi'ni gelecek 3 aya yönelik ihracat beklentisi ve ihracat sipariş beklentisi sorularına ait endeksler önceki çeyreğe göre azalış yönünde, şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyi ve son 3 aya ilişkin ihracat sipariş düzeyi sorularına ait yayılım endeksleri ise artış yönünde etkiledi.
İTHALAT BEKLENTİ ENDEKSİ
2020'nin ilk çeyreğine ilişkin İthalat Beklenti Endeksi ise geçen yılın son çeyreğine kıyasla 9,4 puan artarak 105,9 seviyesinde gerçekleşti. Endeks geçen yılın aynı dönemine göre de 11,2 puan arttı.
İthalat Beklenti Endeksi'ni son 3 aylık ithalat sipariş düzeyi sorusuna ilişkin yayılım endeksi önceki çeyreğe göre azalış yönünde, diğer soruların yayılım endeksleri artış yönünde etkiledi.
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En Düşük
115.236
10:065,9201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
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|Açılış
|: 5,9610
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|Açılış
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|
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|2,66
|19.684
|% 9,92
|
|BALAT
|2,15
|40.392
|% 9,69
|
|RALYH
|7,10
|14
|% 9,57
|
|DAGHL
|3,60
|3.534.515
|% 8,76
|
|IHGZT
|4,45
|1.037
|% -13,59
|
|CRDFA
|2,23
|48.583
|% -9,35
|
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|12,00
|95.616
|% -6,98
|
|ISBTR
|31.333,00
|93.999
|% -6,05
|
|VKING
|2,70
|540.023
|% -5,92
|
|THYAO
|13,98
|162.477.316
|% 3,56
|
|HALKB
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|50.791.240
|% 1,97
|
|ASELS
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|44.457.560
|% 1,44
|
|PETKM
|3,78
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|% 2,16
|
|ISGYO
|1,82
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|
|EKGYO
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|% 2,88
|
|ALBRK
|1,63
|37.268.793
|% 2,52
|
|ISGYO
|1,82
|41.125.874
|% 4,00
|
|ODAS
|2,20
|26.726.855
|% 2,33
|
|TSKB
|1,17
|13.954.350
|% 2,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7362
|7,7750
|% 0,12
|
|Frank
|6,0518
|6,0882
|% -0,07
|
|Riyal
|1,5729
|1,5808
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.545
|1.546
|-14,41
|
|Altın Gr.
|294
|294
|-3,10
|
|Cumhuriyet
|2.001
|2.031
|3,00
|
|Tam
|1.995
|2.044
|5,94
|
|Yarım
|964
|989
|2,87
|
|Çeyrek
|484
|494
|1,44
|
|Gümüş.Ons
|17,90
|17,94
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,04
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