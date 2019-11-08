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Dış ticaret endeksleri açıklandı

08.11.2019 10:01

Son güncelleme : 08.11.2019 10:40
İhracat birim değer endeksi, eylülde yıllık bazda yüzde 3,4, ithalat birim değer endeksi yüzde 5,3 geriledi.



AA

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ve yılın 3'üncü çeyreğine ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 azaldı. Endeks, bu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,9 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,2, yakıtlarda yüzde 15,2, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,1 düştü.

Söz konusu endeks, bu yılın 3'üncü çeyreğinde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 geriledi.

İthalat birim değer endeksi, eylül ayında yıllık bazda yüzde 5,3 azaldı. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 5,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,8, yakıtlarda 14,7 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,4 geriledi.

Bu endekste, temmuz-eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 düşüş gerçekleşti.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ

İhracat miktar endeksi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 arttı. Endeks, gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,3, yakıtlarda yüzde 41,4, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,6 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3 azalış kaydetti.

Endekste, yılın 3'üncü çeyreğinde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,1 artış oldu.

İthalat miktar endeksi de yıllık bazda yüzde 6,6 arttı. Endeks bu dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 19,4, yakıtlarda ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,6'şar artış gösterdi.

Bu endekste, yılın temmuz-eylül döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,4 artış kayıtlara geçti.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ VERİLER

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, ağustosta 164,2  olan ihracat miktar endeksi yüzde 2,1 artarak eylülde 167,7 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın eylül ayında 162,7 olan ihracat miktar endeksi, yüzde 3,8 artarak bu yılın aynı ayında 169 olarak  gerçekleşti.

Bu yılın ağustos ayında 122,9 olan ithalat miktar endeksi yüzde 1,3  azalarak eylülde 121,3 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise Eylül 2018'de 117,2 olan ithalat miktar endeksi yüzde 4,1 artarak, bu yılın aynı ayında 122 olarak kayıtlara geçti.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Eylül 2018'de 101,6 olarak elde edilen dış ticaret haddi, 2 puan artarak bu yılın aynı ayında 103,6'ya yükseldi.

Dış ticaret haddi, bu yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre 1,4 puan artarak 103,5'e çıktı.




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