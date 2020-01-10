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Dış ticaret endeksleri açıklandı

10.01.2020 10:55

Son güncelleme : 10.01.2020 10:55
İhracat birim değer endeksi, Kasım 2019`da yıllık bazda yüzde 2, ithalat birim değer endeksi yüzde 6,5 gerilerken, ihracat ve ithalat miktar endekslerinde artış oldu.



AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım 2019'a ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi, söz konusu ayda 2018 yılının  aynı ayına göre yüzde 2 azaldı. Endeks, bu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde  2,9 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3,5, yakıtlarda yüzde 8,5,  imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,5 düştü.

İthalat birim değer endeksi, geçen yılın kasım ayında yıllık bazda  yüzde 6,5 azaldı. Endeks 2018'in aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde  7,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 16,9, yakıtlarda 13,6 ve imalat  sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,1 geriledi.

MİKTAR BAZINDA ENDEKSLER

İhracat miktar endeksi, Kasım 2019'da bir önceki yılın aynı ayına göre  yüzde 2 yükseldi. Endeks, gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,8, ham maddelerde  (yakıt hariç) yüzde 9,3 azalırken, yakıtlarda yüzde 106,7 arttı, imalat  sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) ise değişim görülmedi.

İthalat miktar endeksi de yıllık bazda yüzde 17,4 artış gösterdi.  Endeks bu dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 25,5, yakıtlarda yüzde 13,7,  imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 9,8 ve ham maddelerde (yakıt  hariç) yüzde 24,2 arttı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ VERİLER

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, Ekim 2019'da  165,6 olan ihracat miktar endeksi yüzde 1,2 azalarak Kasım 2019'da 167,6 oldu.  Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise Kasım 2018'de 171,2 olan ihracat  miktar endeksi, yüzde 2 artarak Kasım 2019'da 174,7 olarak gerçekleşti.

Geçen yılın ekim ayında 127,7 olan ithalat miktar endeksi yüzde 2,8  artarak Kasım 2019'da 131,2 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre  ise Kasım 2018'de 109,8 olan ithalat miktar endeksi yüzde 20,4 artarak, geçen  yılın aynı ayında 132,2 olarak kayıtlara geçti.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine  bölünmesiyle hesaplanan ve Kasım 2018'de 99,7 olarak elde edilen dış ticaret  haddi, 4,9 puan artarak geçen yılın aynı ayında 104,6'ya yükseldi.




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