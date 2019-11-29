GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Dış ticaret rakamları açıklandı

29.11.2019 10:00

Son güncelleme : 29.11.2019 10:12
Ekimde dış ticaret açığı yüzde 263,6 artarak 1 milyar 808 milyon dolara yükseldi.



Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre ihracat 2019 yılı Ekim ayında, 2018 yılının aynı ayına göre %0,1 azalarak 15 milyar 664 milyon dolar, ithalat %8 artarak 17 milyar 472 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI %263,6 ARTTI

Ekim ayında dış ticaret açığı %263,6 artarak 1 milyar 808 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Ekim ayında %96,9 iken, 2019 Ekim ayında %89,6'ya geriledi.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT %0,5 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre 2019 Ekim ayında bir önceki aya göre ihracat %0,5 azaldı, ithalat %3,6 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise 2019 yılı Ekim ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat değişmedi, ithalat %9,5 arttı.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Almanya'ya yapılan ihracat 2019 Ekim ayında 1 milyar 385 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 950 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 941 milyon dolar ile İtalya ve 874 milyon dolar ile Irak takip etti. Rusya'dan yapılan ithalat, 2019 yılı Ekim ayında 1 milyar 787 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 726 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 516 milyon dolar ile Almanya ve 976 milyon dolar ile ABD izledi.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI %3,9 OLDU

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Ekim ayında ISIC Rev.3'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %93,2'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,9'dur. İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %78,5'tir. Ekim ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %16,2'dir.

GENEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE İHRACAT 16 MİLYAR 338 MİLYON DOLAR OLDU

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2019 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,5 azalarak 16 milyar 338 milyon dolar, ithalat ise %10,8 artarak 18 milyar 177 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda ihracatın ithalatı karşılama oranı %89,9 oldu.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
09:55107.300
Değişim :  0,16% |  173,93
Açılış :  107.300  
Önceki Kapanış :  107.126  
En Yüksek
107.300 En Düşük
107.300
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PRKAB 2,57 6.701.932 % 32,48  
KUYAS 1,42 10.243.722 % 0,00  
TEKTU 0,96 11.197.238 % 0,00  
TRKCM 3,25 181.539.289 % 0,00  
VESTL 11,08 88.081.250 % 0,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,4154 7,4526 % 0,01  
Frank 5,7462 5,7808 % 0,07  
Riyal 1,5317 1,5394 % 0,03  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.458 1.458 -0,62  
Altın Gr. 270 270 -0,08  
Cumhuriyet 1.790 1.817 -2,00  
Tam 1.782 1.827 -1,59  
Yarım 861 884 -0,77  
Çeyrek 432 442 -0,38  
Gümüş.Ons 16,94 16,97 0,04  
Gümüş Gr. 3,14 3,15 0,01  
B. Petrol 63,13 63,13 -0,15  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru