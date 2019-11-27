Çin Başbakanı Li Keqiang, önümüzdeki, 2021 - 2025 dönemini kapsayan beş yıllık dönemde, ülkesinin ekonomisinin dış zorluklarla daha çok karşı karşıya kalabileceği uyarısı yaptı.
`Dış zorluklar 2021-2025 döneminde artacak`
27.11.2019 10:11
Son güncelleme : 27.11.2019 10:11
DHA
Çin Devlet Konseyi'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Çin Başbakanı Li Keqiang, Çin'in önümüzdeki beş yıl boyunca ekonomik büyümesini makul bir aralıkta sürdüreceğini ve dış ortamın daha fazla belirsizlik ve zorluklarla daha karmaşık hale gelebileceğini belirtti.
Çin ekonomisini daha fazla açmak için 2021-2025 dönemine yönelik 14. beş yıllık ekonomik plan üzerinde çalışırken ve başlıca politika destek tedbirlerine ağırlık verirken, Li bu açıklamaları hükümet toplantısında yaptı.
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|VERUS
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|DERAS
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