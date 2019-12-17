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Doğal gaz dağıtımına 2 milyar liralık yatırım

17.12.2019 11:10

Son güncelleme : 17.12.2019 11:10
Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Başkanı Yaşar Arslan, 3 yılda 100 yerleşim yerine daha doğal gaz arzı sağlamak üzere yaklaşık 2 milyar liralık yatırım yapacaklarını bildirdi.



AA

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Başkanı Yaşar Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada 81 ilde 541 ilçede doğal gaz  kullanıldığını belirterek, yıl sonu itibarıyla 550'den fazla ilçeye gaz arzı  sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Bu yıl itibarıyla Türkiye'nin doğal gaz şebekesi uzunluğunun 140 bin  kilometreyi aştığını dile getiren Arslan, "Şebekemiz her yıl yaklaşık yüzde 8  büyüyor. Avrupa ile kıyasladığımızda ciddi bir büyüme oranı yakaladığımızı  söyleyebiliriz." dedi.

Arslan, doğal gaz dağıtım sektörünün genişleme yatırımlarına devam edeceğini belirterek şöyle konuştu:

"2017-2019 yılı yatırımlarıyla 220 yeni yerleşim yerinde 6,5 milyon  vatandaşımıza doğal gaz arzı sağladık. Bu yıl itibarıyla 66 milyon vatandaşımızın  doğal gaz kullanım imkanı var. 2020-2022 döneminde ise yaklaşık 100 yerleşim  yerine daha doğal gaz arzı planlıyoruz. Bu kapsamda gerçekleştireceğimiz yaklaşık  2 milyar liralık yatırımla 2,3 milyon vatandaşımız doğal gaz kullanım imkanına  kavuşmuş olacak. Bu dönemde, nüfusu düşük ve yapılaşmanın dağınık olduğu  bölgelere şebeke yatırımı gerçekleştireceğiz. Bu yatırımların atıl kalmaması için  vatandaşlarımızın doğal gaz kullanımı konusunda teşvik edilmesi gerekiyor."

DOĞAL GAZDA TESİSAT DÖNÜŞÜMÜ İÇİN TAKSİTLENDİRME

Son 3 yılda yapılan genişleme yatırımlarına bakıldığında, doğal gaz  kullanımına beklenilen seviyede geçiş olmadığına işaret eden Arslan, "Bu durumun  temel sebebi, tesisat sektörünün kent merkezlerinde daha çok iş yapıyor olması.  Nispeten küçük yerleşim yerlerinde ise tesisat firma sayısı az ve uygulanan  dönüşüm fiyatları büyük şehirlere kıyasla oldukça yüksek." ifadelerini kullandı.

Yaptıkları çalışmalara göre 13,5 milyon vatandaşın gaz kullanım imkanı  olmasına rağmen doğal gaza geçmediğini belirten Arslan, iç tesisat dönüşüm  maliyetlerinin gaza geçişi zorlaştırdığını vurguladı.

Arslan, bu kapsamda destekleme mekanizmalarının oluşturulmasının  önemine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Erişimi olduğu halde doğal gaza geçmeyen veya geçemeyen binaların  tesisatlarının orta ve uzun vadeli taksit imkanıyla yaptırılabileceğini  düşünüyoruz. Bunu tesisat sektörü yapacak, doğal gaz dağıtım şirketleri ise bu  süreçte tüketici ve tesisat firmasının doğru fiyatlamayla buluşmasını sağlayacak.  Vatandaş şu anda tüp kullanıyorsa, aylık tüp masrafı kadar taksitlerle doğal gaz  kullanım imkanına kavuşacak. Dolayısıyla, 18 ayda bu dönüşümün maddi yükünü hiç  hissetmeden, bir tüp bedelinin beşte biri fiyatına doğal gaz kullanımına kavuşmuş  olacak. Projenin uygulanması için bazı yeni mevzuat düzenlemeleri gerekiyor.  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile  koordineli şekilde bu konuda çalışıyoruz."




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