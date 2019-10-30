Doğal gaz ithalatı arttı













AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun ağustos ayına ilişkin "Doğalgaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, geçen yılın ağustos ayında 3 milyar 35 milyon metreküp doğal gaz ithal edilirken, bu yılın aynı ayında ithalat yüzde 3,7 artışla 3 milyar 148 milyon metreküpe çıktı.Toplam ithalatın 2 milyar 347 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 801 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.Ağustosta en fazla doğal gaz 1 milyar 451 milyon metreküple Rusya'dan alındı. Bu ülkeyi, 735 milyon metreküple Azerbaycan ve 353 milyon metreküple Cezayir izledi. İthalatın kalan kısmı Katar ve İran'dan yapıldı.Doğal gaz stok miktarı ise ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14 azalarak 2 milyar 792 milyon metreküp oldu. Bu miktar, Ağustos 2018'de 3 milyar 246 milyon metreküp olarak hesaplanmıştı.Doğal gaz tüketimi ise ağustosta yüzde 12,8 azalışla 2 milyar 553 milyon metreküpe geriledi. En fazla doğal gaz tüketimi, 888 milyon metreküple elektrik santrallerinde gerçekleşti. Bunu, 253 milyon metreküple konutlar izledi. Tüketimin kalan kısmı, organize sanayi bölgeleri, petrol rafinerileri ve diğer tüketiciler tarafından gerçekleştirildi.Konutlarda doğal gaz tüketimi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,88 artarken, elektrik santrallerinin doğal gaz tüketimi yüzde 35,89 azaldı.Söz konusu ayda doğal gaz ihracatı yapılan tek ülke 63,36 milyon metreküple Yunanistan oldu.