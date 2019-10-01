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Doğal gaz ithalatı azaldı

01.10.2019 10:43

Son güncelleme : 01.10.2019 10:44
Türkiye`nin doğal gaz ithalatı temmuzda, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,4 azalarak 3 milyar 258 milyon metreküpe geriledi.



AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun "2019 Temmuz Ayı Doğalgaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, 2018'in temmuz ayında, 3 milyar 635 milyon metreküp doğal  gaz ithal edilirken, bu yılın aynı ayında ithalat yüzde 10,4 azalışla 3 milyar 258 milyon metreküpe indi.

Toplam ithalatın 2 milyar 685 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 573 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Temmuz ayında en fazla doğal gaz, 1 milyar 178 milyon metreküple Rusya'dan alındı. Bu ülkeyi, 900 milyon metreküple Azerbaycan ve 606 milyon metreküple Cezayir izledi. İthalatın kalan kısmı Cezayir ve Katar'dan  yapıldı.

TÜKETİMDE YÜZDE 23 AZALIŞ

Doğal gaz stok miktarı temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde  28 azalarak 2 milyar 286 milyon metreküp oldu. Bu miktar, geçen yıl temmuzda 3 milyar 191 milyon metreküp olarak hesaplanmıştı.

Temmuz ayında doğal gaz tüketimi ise yüzde 23'lük azalışla 2 milyar  821 milyon metreküpe geriledi. En fazla doğal gaz tüketimi, 1 milyar 38 milyon metreküple elektrik santrallerinde gerçekleşti. Bunu, 291 milyon metreküple  organize sanayi bölgeleri izledi. Tüketimin kalan kısmı ise konutlar, petrol  rafinerileri ve diğer tüketiciler tarafından gerçekleştirildi.

Konutlardaki doğal gaz tüketimi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,2, elektrik santrallerinin doğal gaz tüketimi ise yüzde 45,9 azaldı.

Söz konusu ayda doğal gaz ihracatı yapılan tek ülke 63,47 milyon metreküple Yunanistan oldu.




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