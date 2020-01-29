Türkiye`nin doğal gaz ithalatı geçen yıl kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 17 azalarak, 3 milyar 900 milyon metreküpe geriledi.
Doğal gaz ithalatı azaldı
29.01.2020 09:49
Son güncelleme : 29.01.2020 09:49
AA
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun kasım ayına ilişkin "Doğalgaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, 2019 Kasım'da ithalatın 2 milyar 813 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 1 milyar 87 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.
Böylece doğal gaz ithalatı geçen yıl kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 17 azalarak, 3 milyar 900 milyon metreküpe düştü.
Bu dönemde en fazla doğal gaz alımı yapılan ülke 1 milyar 92 milyon metreküple Rusya oldu. Onu, 862 milyon metreküple Azerbaycan ve 859 milyon metreküple İran izledi. İthalatın kalan kısmı Cezayir ve Nijerya'dan yapıldı.
KONUTLARDA DOĞAL GAZ TÜKETİMİ AZALDI
Türkiye'de doğal gaz tüketimi geçen yıl kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 azalışla 3 milyar 445 milyon metreküpe düştü.
Bu dönemde elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 15,9 azalarak, 919 milyon metreküpe geriledi. Konutlarda ise tüketim yüzde 29,4 azalarak yaklaşık 759 milyon metreküp oldu. Kasımda organize sanayi bölgelerinin doğal gaz tüketimi ise yüzde 3,4 artarak, 315 milyon metreküpe yükseldi.
Öte yandan bu ayda Türkiye'de doğal gaz stok miktarı yüzde 2,65 artarak, 3 milyar 452 milyon metreküp oldu.
18:05119.802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 119.802
|
0
En Düşük
0
18:055,9454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0041
|Açılış
|: 5,9470
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9450
|
5,9463
En Düşük
5,9367
18:056,5510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0012
|Açılış
|: 6,5410
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5500
|
6,5547
En Düşük
6,5437
18:05299,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,19
|Açılış
|: 299,60
|
|Önceki Kapanış
|: 299,79
|
299,98
En Düşük
298,70
BIST En Aktif Hisseler
|ISMEN
|5,09
|22.009.341
|% 0,00
|
|THYAO
|14,17
|1.863.117.195
|% 0,00
|
|RHEAG
|1,48
|11.134.982
|% 0,00
|
|TKNSA
|10,30
|389.936.399
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,35
|126.554.667
|% 0,00
|
|ISMEN
|5,09
|22.009.341
|% 0,00
|
|THYAO
|14,17
|1.863.117.195
|% 0,00
|
|RHEAG
|1,48
|11.134.982
|% 0,00
|
|TKNSA
|10,30
|389.936.399
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,35
|126.554.667
|% 0,00
|
|THYAO
|14,17
|1.863.117.195
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,89
|701.554.907
|% 0,00
|
|PETKM
|4,09
|690.792.149
|% 0,00
|
|ASELS
|23,22
|507.403.880
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,85
|472.080.849
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,85
|472.080.849
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,89
|701.554.907
|% 0,00
|
|KRSTL
|2,12
|393.422.263
|% 0,00
|
|PETKM
|4,09
|690.792.149
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,66
|235.954.638
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7182
|7,7569
|% 0,08
|
|Frank
|6,0789
|6,1156
|% -0,07
|
|Riyal
|1,5795
|1,5874
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.567
|1.567
|-2,01
|
|Altın Gr.
|299
|299
|-0,39
|
|Cumhuriyet
|1.995
|2.025
|-7,00
|
|Tam
|1.986
|2.035
|-9,41
|
|Yarım
|960
|984
|-4,55
|
|Çeyrek
|481
|492
|-2,27
|
|Gümüş.Ons
|17,46
|17,50
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,34
|-0,00
|
|B. Petrol
|59,47
|59,47
|0,66
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:58XU100
Endeks 119, 977 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 14 altında . İşlem hacmi 10, 684.00 milyon TL de
-
17:57FONET
Yüzde -4.32 oranında düşüşle 10.62 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 435, 662 adet işlem
-
17:55ULUSE
Yüzde -4.06 oranında düşüşle 31.68 lira fiyatla işlem gören hissede 76, 252 adet işlem
-
17:54FONET
Yüzde -4.77 oranında düşüşle 10.57 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 407, 425 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, TOASO, KRDMD