15 Ocak`ta ABD-Çin anlaşması ile 16 Ocak`ta TCMB faiz kararının izleneceği yeni haftaya dolar/TL 5,87 seviyesinden başladı.
Dolar bu sabah güne nasıl başladı?
13.01.2020 09:24
Son güncelleme : 13.01.2020 10:19
FOREKS
ABD ile Çin arasında uzun zamandır beklenen ticaret anlaşmasının imzalanacağı ve TCMB'nin faiz kararını açıklayacağı yeni haftanın ilk gününe Dolar/TL 5,87 seviyesinden başladı.
İKİ KRİTİK GÜN ART ARDA
ABD ile Çin arasında Ticaret Anlaşmasının ilk bölümü 15 Ocak'ta imzalanıyor. Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, iki ülke arasındaki ticaret anlaşmasının ilk bölümünü imzalamak için bugün Washington’a gidecek.
ABD ve Çin, her iki ülkedeki reformların ilerletilmesi ve aralarındaki anlaşmazlıkların çözümü için yılda 2 kez bir araya gelmek için anlaştılar.
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD ile Çin'in üzerinde uzlaştıkları faiz 1 ticaret anlaşmasındaki taahhütlerde, anlaşmanın çevirisinin yapıldığı süreçte bir değişiklik olmadığını söyledi.
TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak. Foreks anketine katılan 21 ekonomistin 12'si faizde değişiklik olmayacağı, 9'u düşüş olacağı yönünde görüş bildirdi. Foreks anketinde ekonomistlerin 2019 yılı Kasım ayı cari işlemler medyan tahmini 340 milyon dolar, ortalama tahmini ise 373 milyon dolar
açık şeklinde oluştu.
Dolar/TL bugün en düşük 5,8652, en yüksek 5,8797 seviyesini gördü. Euro/TL güne 6,53 seviyesinden başladı. Gram altının fiyatı ise 293 TL'den işlem görüyor.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Çeyrek altın: 482 TL
Yarım altın: 964 TL
Gram altın: 293 TL
Cumhuriyet altını: 1986 TL
Altının ons fiyatı: 1555 Dolar
10:04119.826
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 1.162,76
|Açılış
|: 119.595
|
|Önceki Kapanış
|: 118.664
|
119.876
En Düşük
119.595
10:045,8659
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0110
|Açılış
|: 5,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8790
|
5,8797
En Düşük
5,8582
10:046,5288
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0087
|Açılış
|: 6,5320
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5160
|
6,5432
En Düşük
6,5222
10:04292,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -1,88
|Açılış
|: 292,98
|
|Önceki Kapanış
|: 294,87
|
295,32
En Düşük
292,80
BIST En Aktif Hisseler
|GLBMD
|2,61
|339.712
|% 14,98
|
|GYHOL
|11,22
|432.677
|% 12,99
|
|DURDO
|19,10
|191.153
|% 10,21
|
|ROYAL
|1,54
|174.425
|% 10,00
|
|BALAT
|2,59
|371.144
|% 9,75
|
|NIBAS
|4,60
|28
|% -12,71
|
|SAMAT
|1,63
|87.463
|% -5,23
|
|KERVN
|0,53
|132.500
|% -3,64
|
|IHEVA
|2,80
|28
|% -2,78
|
|UZERB
|2,18
|2.483
|% -2,24
|
|ALBRK
|1,71
|10.910.057
|% 0,59
|
|THYAO
|14,53
|10.721.527
|% 0,90
|
|EKGYO
|1,55
|10.688.678
|% 1,97
|
|ISCTR
|6,73
|10.203.057
|% 1,20
|
|HALKB
|6,59
|9.769.479
|% 1,85
|
|EKGYO
|1,55
|10.688.678
|% 1,97
|
|ALBRK
|1,71
|10.910.057
|% 0,59
|
|IEYHO
|0,70
|2.604.155
|% 1,45
|
|SKBNK
|1,40
|4.206.252
|% 2,94
|
|IHLAS
|0,87
|1.986.620
|% 1,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6148
|7,6530
|% -0,46
|
|Frank
|6,0002
|6,0364
|% -0,27
|
|Riyal
|1,5578
|1,5656
|% -0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.555
|1.555
|-5,21
|
|Altın Gr.
|293
|293
|-1,74
|
|Cumhuriyet
|1.956
|1.986
|13,00
|
|Tam
|1.947
|1.995
|8,08
|
|Yarım
|941
|965
|3,91
|
|Çeyrek
|472
|482
|1,95
|
|Gümüş.Ons
|18,00
|18,05
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,40
|-0,02
|
|B. Petrol
|65,06
|65,06
|0,08
|