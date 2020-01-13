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Dolar bu sabah güne nasıl başladı?

13.01.2020 09:24

Son güncelleme : 13.01.2020 10:19
15 Ocak`ta ABD-Çin anlaşması ile 16 Ocak`ta TCMB faiz kararının izleneceği yeni haftaya dolar/TL 5,87 seviyesinden başladı.



FOREKS

ABD ile Çin arasında uzun zamandır beklenen ticaret anlaşmasının imzalanacağı ve TCMB'nin faiz kararını açıklayacağı yeni haftanın ilk gününe Dolar/TL 5,87 seviyesinden başladı.

İKİ KRİTİK GÜN ART ARDA

ABD ile Çin arasında Ticaret Anlaşmasının ilk bölümü 15 Ocak'ta imzalanıyor. Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, iki ülke arasındaki  ticaret anlaşmasının ilk bölümünü imzalamak için bugün Washington’a gidecek.

ABD ve Çin, her iki ülkedeki reformların ilerletilmesi ve aralarındaki anlaşmazlıkların çözümü için yılda 2 kez bir araya gelmek için anlaştılar.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD ile Çin'in üzerinde uzlaştıkları faiz 1 ticaret anlaşmasındaki taahhütlerde, anlaşmanın  çevirisinin yapıldığı süreçte bir değişiklik olmadığını söyledi.

TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak. Foreks anketine katılan 21 ekonomistin 12'si faizde değişiklik olmayacağı, 9'u düşüş olacağı yönünde görüş bildirdi. Foreks anketinde ekonomistlerin 2019 yılı Kasım ayı cari işlemler medyan tahmini 340 milyon dolar, ortalama tahmini ise 373 milyon dolar açık şeklinde oluştu.

Dolar/TL bugün en düşük 5,8652, en yüksek 5,8797 seviyesini gördü. Euro/TL güne 6,53 seviyesinden başladı. Gram altının fiyatı ise 293 TL'den işlem görüyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın: 482 TL
 
Yarım altın: 964 TL
 
Gram altın: 293 TL
 
Cumhuriyet altını: 1986 TL
 
Altının ons fiyatı: 1555 Dolar

 
   





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Tam 1.947 1.995 8,08  
Yarım 941 965 3,91  
Çeyrek 472 482 1,95  
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