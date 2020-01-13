Dolar bu sabah güne nasıl başladı?













FOREKS

ABD ile Çin arasında uzun zamandır beklenen ticaret anlaşmasının imzalanacağı ve TCMB'nin faiz kararını açıklayacağı yeni haftanın ilk gününe Dolar/TL 5,87 seviyesinden başladı.



İKİ KRİTİK GÜN ART ARDA



ABD ile Çin arasında Ticaret Anlaşmasının ilk bölümü 15 Ocak'ta imzalanıyor. Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, iki ülke arasındaki ticaret anlaşmasının ilk bölümünü imzalamak için bugün Washington’a gidecek.



ABD ve Çin, her iki ülkedeki reformların ilerletilmesi ve aralarındaki anlaşmazlıkların çözümü için yılda 2 kez bir araya gelmek için anlaştılar.



ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD ile Çin'in üzerinde uzlaştıkları faiz 1 ticaret anlaşmasındaki taahhütlerde, anlaşmanın çevirisinin yapıldığı süreçte bir değişiklik olmadığını söyledi.



TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak. Foreks anketine katılan 21 ekonomistin 12'si faizde değişiklik olmayacağı, 9'u düşüş olacağı yönünde görüş bildirdi. Foreks anketinde ekonomistlerin 2019 yılı Kasım ayı cari işlemler medyan tahmini 340 milyon dolar, ortalama tahmini ise 373 milyon TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak. Foreks anketine katılan 21 ekonomistin 12'si faizde değişiklik olmayacağı, 9'u düşüş olacağı yönünde görüş bildirdi. Foreks anketinde ekonomistlerin 2019 yılı Kasım ayı cari işlemler medyan tahmini 340 milyon dolar, ortalama tahmini ise 373 milyon dolar açık şeklinde oluştu.