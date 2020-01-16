Dolar/TL bu sabah güne 5,87 seviyesinde başladı. Piyasalar bugün TCMB faiz kararını izleyecek. Foreks anketine katılan 21 ekonomistin 12`si faizlerde değişiklik beklemezken, 9 ekonomist farklı oranlarda indirim beklentisini dile getirdi.
Dolar bu sabah güne nasıl başladı?
16.01.2020 09:12
Son güncelleme : 16.01.2020 09:12
FOREKS
Merkez Bankası faiz kararını açıklanacağı yeni güne Dolar/TL 5,87 seviyesinden başladı. Euro/TL 6,56 seviyesinden açıldı. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %11,83 (Önceki %11,71) oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Çin-ABD Kapsamlı Ekonomik Diyaloğu'ndan Çin tarafının sorumlusu Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, ABD Başkanı Donald Trump ile Washington'da birinci faz ekonomik ve ticari anlaşmasını imzaladı.
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD ile Çin arasında ticaret anlaşmasının "ikinci fazı" için görüşmelerin hali hazırda başladığını söyledi.
Beyaz Saray'ın baş ekonomi danışmanı Larry Kudlow, Çin'den ithalata uygulanmakta olan gümrük tarifelerinin ticaret anlaşmasının birinci fazının Pekin tarafından nasıl uygulamaya geçirildiği görülene kadar devam edeceğini söyledi.
Moody's, "ABD-çin ticaret anlaşması pozitif, ancak temel farklılıkları çözmeyecek, global olarak işletmelerin güvenini azaltacak" değerlendirmesi yaptı. ABD Başkanı Trump'ın azil maddeleri Senato'ya teslim edildi.
Fed tarafından hazırlan Bej Kitap raporu, ABD ekonomisinin 2019 yılının son 6 haftasında ılımlı bir hızla büyüdüğünü ancak ABD'nin ticaret politikasına ilişkin belirsizliğin şirketlere zarar vermeye devam ettiğini ortaya koydu.
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BIST En Aktif Hisseler
|GUSGR
|2,65
|1.468.461.271
|% 19,91
|
|MARTI
|1,17
|161.389.192
|% 15,84
|
|GYHOL
|14,77
|6.147.311
|% 14,94
|
|QNBFB
|51,15
|63.538.015
|% 14,94
|
|DAGHL
|4,16
|10.751.780
|% 14,92
|
|MZHLD
|17,55
|475.841
|% -10,00
|
|EPLAS
|18,98
|312.904
|% -9,96
|
|SNGYO
|1,35
|4.197.646
|% -8,78
|
|MTRYO
|5,49
|102.454
|% -6,95
|
|NIBAS
|4,24
|271.152
|% -5,78
|
|THYAO
|14,70
|2.063.892.128
|% -0,68
|
|GUSGR
|2,65
|1.468.461.271
|% 19,91
|
|KRDMD
|3,09
|954.578.976
|% -0,64
|
|EKGYO
|1,64
|823.354.902
|% 4,46
|
|PETKM
|4,05
|774.153.118
|% -1,94
|
|GUSGR
|2,65
|1.468.461.271
|% 19,91
|
|EKGYO
|1,64
|823.354.902
|% 4,46
|
|KRDMD
|3,09
|954.578.976
|% -0,64
|
|ALBRK
|1,75
|420.900.024
|% 2,34
|
|PETKM
|4,05
|774.153.118
|% -1,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6464
|7,6847
|% 0,15
|
|Frank
|6,0682
|6,1047
|% -0,08
|
|Riyal
|1,5618
|1,5696
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.552
|1.552
|-4,51
|
|Altın Gr.
|294
|294
|-0,38
|
|Cumhuriyet
|1.938
|1.952
|-9,00
|
|Tam
|1.935
|1.984
|10,64
|
|Yarım
|935
|960
|5,15
|
|Çeyrek
|469
|480
|2,58
|
|Gümüş.Ons
|17,86
|17,91
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,38
|-0,02
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|B. Petrol
|64,47
|64,47
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