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Dolar bu sabah güne nasıl başladı?

20.01.2020 09:38

Son güncelleme : 20.01.2020 09:43
Dolar/TL, geçen hafta TCMB faiz indirimi sonrası bir ayın en düşük seviyeleri olan 5.84`ü görmesine karşın bu seviyelerde kalıcı olamadı ve 5.89 seviyesine tırmandı. Dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD ve Çin`in ticaret anlaşmasına varmasına karşın ikili ticarette önemli bir çok konuyu daha sonraki görüşmelere bırakması küresel piyasalarda iyimserliğin sınırlı kalmasına neden oluyor.



REUTERS

Bu hafta Avrupa, Kanada ve Japonya merkez bankaları faiz kararları ve ABD'li şirketlerinin kar açıklamaları izlenecek. Fed toplantısı ise haftaya gerçekleşecek. Dolar, güçlü ABD ekonomik verileri sonrası ise FED'in faiz oranlarını indirme olasılığının azalmasıyla haftaya güçlü başlıyor.

İç piyasada ise geçen yılın kârından ve ihtiyat akçesinden avans dağıtılması kararını ele almak için toplanacak TCMB olağanüstü genel kurul toplantısı takip edilecek.

Bankacılar bu hafta küresel ekonomide Davos zirvesinde verilebilecek mesajların da takip edileceğini belirtiyorlar. Öte yandan zirveye Türkiye'den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TCMB Başkanı Murat Uysal'ın da katılması bekleniyor.

Dolar/TL TCMB'nin faiz indirimi ardından gerilediği bir ayın en düşük seviyelerinden geçen haftanın son işlem gününde yükselişe geçti.

Dolar/TL PPK sonrası 1 ayın en düşük seviyeleri olan 5.84'e kadar geriledikten sonra geçen haftayı 5.89 civarında tamamlamıştı. Dolar/TL bu sabah 5.8905/5.8950 seviyesinde işlem görüyor.




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