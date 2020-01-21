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Dolar bu sabah güne nasıl başladı?

21.01.2020 09:23

Son güncelleme : 21.01.2020 09:23
TCMB`nin faiz indirimi sonrası 5.84 ile bir ayın en düşük seviyelerini test eden dolar/TL, Cuma günü başlayan ve devam eden satış baskısıyla yeniden yönünü yukarı çevirdi. Piyasalarda küresel gelişmeler ve Hazine ihalesi takip ediliyor.



REUTERS

Doların küresel değer kazancı TL'yi baskılayan bir unsur konunumda ancak TL'ye özgü nedenler de satış baskında belirgin etkiye sahip. TCMB'nin faiz indirimlerinin ardından TL faizlerindeki düşüşün para birimini dezavantajlı bir konuma getirdiği endişesi satış baskısında etkili. Bu endişeye yönelik kredi derecelendirme kuruluşlarının yorumları da satış baskını tetikleyen bir konumunda.

Asya borsaları, Çin'de yeni bir koronavirüs türü ile ilgili artan endişelerin piyasaları riskten kaçınmaya sevk etmesiyle eksiye geçti. Dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD ve Çin'in ticaret anlaşmasına varmasına karşın ikili ticarette önemli birçok konuyu daha sonraki görüşmelere bırakması küresel piyasalarda iyimserliğin sınırlı kalmasına neden oluyor.

FED TOPLANTISI HAFTAYA YAPILACAK

Bu hafta Avrupa ve Kanada merkez bankaları faiz kararları ve ABD'li şirketlerinin kâr açıklamaları izleniyor. Fed toplantısı ise haftaya gerçekleşecek. Küresel piyasada dolar, güçlü ABD ekonomik verileri sonrası FED'in faiz oranlarını indirme olasılığının azalmasıyla güçlü seyrediyor.

Piyasalarda bugün Hazine'nin 3 ay vadeli bono ihalesi takip ediliyor. Öte yandan bugün başlayan Davos Zirvesi de takip edilen konular arasında. zirveye Türkiye'den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TCMB Başkanı Murat Uysal'ın katılması bekleniyor. Dolar/TL bu sabah 5.9250/5.9270 seviyesinde işlem görüyor.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri ise 250 baz puanın altına gerileyerek yaklaşık 20 ayın en düşük seviyelerinde seyrediyor. TL'de Ağustos 2018 kur krizi sonrası benzer ülkelerden açık ara pozitif bir ayrışma yaşanırken, bu iyimserlikte son yıllardaki negatif ayrışmanın da önemli etkisi bulunuyor.





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