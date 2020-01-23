Dolar bu sabah güne nasıl başladı?

Dolar/TL 2 haftanın zirvesinden TCMB'nin ölçülü indirim söylemiyle geriledi, küresel piyasalar ve ECB izleniyor. Kur dün 5.9450 ile 8 Ocak'tan beri yeni en yüksek seviyeyi test etmesinin ardından bundan sonra faiz indirimlerinin sınırlı olacağı algısını kuvvetlendiren 5.93'ün altına geriledi.
TCMB'nin yarattığı iyimserliğe rağmen yatırımcıların Çin'de yeni korona virüsünün yayılması konusunda endişeli olmaya devam etmeleriyle küresel piyasalar ise baskı altında. Bu baskı TL'ye de yansırken dolar/TL bu sabah ise güne 5.9255/5.9330 seviyesinden başladı.
MERKEZ BANKASI BAŞKANI DAVOS'TA AÇIKLAMALARDA BULUNDU
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal dün Davos'ta canlı yayında yaptığı açıklamalarda, geçen yıl 1,200 baz puanlık önden yüklemeli, bu ay 75 baz puanlık ölçülü bir faiz indirimi gerçekleştirdiklerini, bundan sonraki adımların "ölçülü" olabileceğini, enflasyonda ise tek haneli seviyelerin yıl ortasından itibaren görüleceğini söyledi.
Uysal para
politikasının da yıl ortasından itibaren tek haneye gerileyecek enflasyon kapsamında şekilleneceğini belirtti. TCMB'nin yarattığı iyimserliği sınırlayan en önemli etken ise Çin'den yayılmaya başlayan yeni korona virüsünün yayılması endişeleri oldu. Korona virüsü Çin'de yüz milyonlarca kişi, Ay takvimine göre kutlanan Yeni Yıl tatili için seyahat etmeye hazırlanırken ortaya çıktı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi ve yaklaşık 600 vaka doğrulandı.
75 BAZ PUAN İNDİRİM
Dünya Sağlık Örgütü küresel sağlık acil durumu ilan edilip edilmeyeceğine günün ilerleyen saatlerinde karar verecek. Bugün iç piyasada Ocak ayı tüketici güven endeksi ve TCMB'nin 75 baz puanlık faiz indirimi toplantısına ilişkin özetler ve haftalık TCMB verileri takip edilecek. Her iki gelişmenin de piyasada belirleyici olması beklenmiyor.
Öte yandan dış piyasalarda Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı takip edilecek. ECB Başkanı Christine Lagarde bugün yapılacak toplantıda ECB'nin ana hedefini ve buna ulaşılmasını sağlayacak araçların yeniden belirlenmesini amaçlayan geniş kapsamlı bir gözden geçirme başlatmaya hazırlanıyor.
TL'deki satış baskısına rağmen bankacılar CDS, tahvil, eurbond ve hisse senetlerinde daha iyimser bir görünüm olduğuna da dikkat çekiyorlar.