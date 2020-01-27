Dolar bu sabah güne nasıl başladı?













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BANKACILAR NE DÜŞÜNÜYOR?



TL'deki son günlerdeki satış baskısına rağmen, bankacılar CDS, tahvil, eurbond ve hisse senetlerinde daha iyimser bir görünüm olduğuna da dikkat çekiyorlar. Dolar/TL, gerileyen TL faizinin de etkisiyle 5.95 seviyesinin hemen altında kalmayı sürdürüyor.TL'deki son günlerdeki satış baskısına rağmen, bankacılar CDS, tahvil, eurbond ve hisse senetlerinde daha iyimser bir görünüm olduğuna da dikkat çekiyorlar.



Dolar/TL'de Cuma günü başlayan satış baskısı Çarşamba günü Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemde faiz indirimlerinde acele etmeyeceği şeklinde algılanan Davos mesajlarıyla kısmen azaldı.



TCMB NE KADAR FAİZ İNDİRDİ?



Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal Çarşamba günü Davos'ta canlı yayında yaptığı açıklamalarda, geçen yıl 1,200 baz puanlık önden yüklemeli, bu ay 75 baz puanlık ölçülü bir faiz indirimi gerçekleştirdiklerini, bundan sonraki adımların "ölçülü" olabileceğini, enflasyonda ise tek haneli seviyelerin yıl ortasından itibaren görüleceğini söyledi.



Mevduat getirilerindeki düşüşte TCMB'nin son 5 toplantıda 1,275 baz puan indirime gitmesi bankaların da bunu mevduat ve kredi faizlerine benzer hatta kısmen daha yüksek yansıtması etkili oluyor.