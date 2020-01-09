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Dolarda son durum! İşte rakamlar...

09.01.2020 13:53

Son güncelleme : 09.01.2020 13:53
Küresel piyasalarda jeopolitik risklerin önemli derecede azalmasıyla düşüşe geçen dolar/TL, 5,88`in altına indi.



AA

Dün, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarıyla ABD ile İran  arasındaki tansiyonun azalması petrol fiyatlarının gerilemesine ve buna paralel  Türk lirası varlıkların üzerindeki baskının kalkmasını sağladı.

Dolar/TL, piyasadaki olumlu seyirle 17 Aralık 2019'dan bu yana en  düşük seviye olan 5,8655'i gördü ve saat 13.30 itibarıyla 5,8760 seviyesinde  dengelendi.

2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise 26 baz puan azalışla  yüzde 11,56'yı test ederek, Ağustos 2017'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

YÜZDE 1.6 DEĞER KAYBETTİ

Analistler, dolar/TL'deki düşüşün önemli destek seviyelerinin  kırılmasıyla ivme kazandığını ve son iki gün dikkate alındığında, Türk lirasının,  gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en iyi performansı sergileyen para  birimi olduğunu ifade etti. Dolar/TL, son iki günde yüzde 1,6 değer kaybetti.

Risk iştahındaki artışın emtia fiyatlarında önemli düşüşe neden  olduğunu belirten analistler, Brent petrolün varil fiyatının ABD Başkanı Trump'ın  açıklamaları sonrası yaklaşık yüzde 4 değer kaybettiğine dikkati çekti.

Analistler, yarın ABD'de açıklanacak aralık ayı istihdam raporundaki  veriler öncesi uluslararası piyasalardaki iyimserliğin devam edebileceğini  aktararak, teknik açıdan dolar/TL'de 5,8590 seviyesinin destek olarak öne  çıktığını kaydetti.





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